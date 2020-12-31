Мільйонні збитки під час ремонту мосту на КППВ "Станиця Луганська": посадовець постане перед судом

Прокурори Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно начальника одного з управлінь Луганської обласної державної адміністрації. Його підозрюють у службовій недбалості.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, посадовець облдержадміністрації у 2019 році під час ремонту пішохідного мосту через річку Сіверський Донець на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" не проаналізував ціни на будівельні матеріали та не перевірив об’єми виконаних підрядних робіт під час передачі об’єкта інфраструктури в експлуатацію.

Через це вартість будівництва мосту була завищена на понад 3,3 млн грн, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Бюджетні кошти були безпідставно сплачені на користь підрядної організації.

Наразі КПВВ залишається єдиним на Луганщині дорожнім коридором через лінію зіткнення, що діє у двосторонньому порядку.

Яка буде відповідальність?

Справу відкрили за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (262 750 — 788 250 грн) або без такого.

Читайте також: Екс-начальнику Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ повідомили про підозру у розтраті 20 млн