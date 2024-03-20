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ПОЛІТИКА

Прем'єрка Італії вимагає відшкодування збитків через фальшиві порноролики з її участю

20 березня 2024, 19:43
Прем'єрка Італії вимагає відшкодування збитків через фальшиві порноролики з її участю
Мелоні має свідчити в суді в італійському місті Сассарі 2 липня.

Премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні вимагає у двох чоловіків, які створили фейкові порноролики з її участю, відшкодувати збитки у €100 тисяч. Обличчя італійської премʼєрки наклали на тіла актрис, щоб створити враження, що Мелоні брала участь у зйомках порновідео.

Про це пише ВВС.

Мелоні має свідчити в суді в італійському місті Сассарі 2 липня.

Під слідством перебувають 40-річний чоловік та його 73-річний батько. Їх звинувачують у створенні дипфейків з Мелоні — ці відео виклали на американському порносайті у 2022 році, до того як Мелоні стала премʼєром Італії. На сайтах ці відео переглянули "мільйони разів".

Поліція знайшла чоловіків, відстеживши мобільний пристрій, з якого вони виклали відео. За словами адвоката премʼєрки, якщо вона отримає відшкодування збитків, то пожертвує ці гроші фонду Міністерства внутрішніх справ для жінок, які стали жертвами насильства.

Суму відшкодування у €100 тисяч адвокати називають «символічною». Вимоги Мелоні мають дати приклад, щоб жінки, які "стали жертвами такого роду зловживання владою", не боялися висувати звинувачення.

збиткифейкиМелоні

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