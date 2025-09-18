Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Міністр оборони Польщі разом із делегацією прибув до Києва

18 вересня 2025, 09:12
Міністр оборони Польщі разом із делегацією прибув до Києва
джерело x.com/MON_GOV_PL
У Києві у очільника польського оборонного відомства, зокрема запланована зустріч з українським колегою Денисом Шмигалем.

Віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш разом із делегацією у четвер, 18 вересня, прибув до Києва.

Про це повідомило Міністерство оборони Республіки Польща.

"Віце-прем'єр-міністр В. Косіняк-Камиш перебуває з візитом до Києва з делегацією Міністерства оборони та Збройних сил Польщі", - написали у відомстві.

Польське міністерство зазначило, що він зустрінеться з міністром оборони Денисом Шмигалем та, серед іншого, обговорить військову співпрацю, подальшу підтримку захисту України та безпекову ситуацію в контексті російської агресії.

Як відомо, 10 вересня російські безпілотники у кількості близько двох десятків вперше масово залетіли на територію Польщі. Окремі з них залетіли на майже 300 км вглиб від східного кордону.

