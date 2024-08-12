Міністр оборони Умєров обговорив зі своїм колегою подальшу підтримку України з боку Франції

Говорили про ситуацію на фронті.

Міністри оборони України Рустем Умєров і Франції Себастьєн Лекорню провели розмову. За словами Лекорню, говорили про ситуацію на фронті і подальшу підтримку України, яка "продовжує захищатись від російської агресії".

Про це французький міністр написав на своїй сторінці в Х (Twitter).

Нагадаємо, що днями Володимир Зеленський заявив, що "дуже ми очікуємо рішень щодо далекобійності – і від Сполучених Штатів, і від Великої Британії, і від Франції". Йшлося про дозвіл для Києва бити зброєю партнерів по території рф.