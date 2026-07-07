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СПОРТ

Міністр спорту Італії виступив проти російської символіки на турнірі в Мілані

07 липня 2026, 18:34
Міністр спорту Італії виступив проти російської символіки на турнірі в Мілані
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Остаточна позиція Риму поки невизначена.

Міністр спорту Італії Андреа Абоді виступив проти використання російської та білоруської символіки на турнірі з художньої гімнастики в Мілані.

 Про це повідомляє Українська федерація гімнастики.

За словами італійського міністра, представники цих країн повинні брати участь у міжнародних змаганнях виключно в нейтральному статусі, принаймні до закінчення війни проти України. Остаточна позиція Італії щодо проведення турніру поки що залишається невизначеною.

Нагадаємо, у World Gymnastics вирішили зняти нейтральний статус з росії та білорусі після оприлюднення нових рекомендацій МОК, який закликав скасувати всі санкції щодо білорусі. Етап Кубка світу з художньої гімнастики в Мілані відбудеться з 10 по 12 липня.

ІталіяБілорусьсимволікаросія окупанти

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