Міністр спорту Італії виступив проти російської символіки на турнірі в Мілані

Остаточна позиція Риму поки невизначена.

Міністр спорту Італії Андреа Абоді виступив проти використання російської та білоруської символіки на турнірі з художньої гімнастики в Мілані.

Про це повідомляє Українська федерація гімнастики.

За словами італійського міністра, представники цих країн повинні брати участь у міжнародних змаганнях виключно в нейтральному статусі, принаймні до закінчення війни проти України. Остаточна позиція Італії щодо проведення турніру поки що залишається невизначеною.

Нагадаємо, у World Gymnastics вирішили зняти нейтральний статус з росії та білорусі після оприлюднення нових рекомендацій МОК, який закликав скасувати всі санкції щодо білорусі. Етап Кубка світу з художньої гімнастики в Мілані відбудеться з 10 по 12 липня.