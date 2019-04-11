Міністр цифрової трансформації візьме участь у круглому столі, присвяченому криптовалюті і блокчейну Круглий стіл відбудеться 6 листопада 2019 року о 15:00

Серед питань, які будуть обговорювати в рамках заходу: як технологія блокчейн сприятиме розвитку програми "держава в смартфоні"; особливості оподаткування криптовалютних активів; які переваги надасть Україні законодавче врегулювання криптовалютних активів і т.д.

Фото: Інформатор

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров візьме участь у круглому столі "Для чого Україні потрібен блокчейн і легалізація криптовалюти?", повідомляє "LB.ua". Круглий стіл відбудеться 6 листопада 2019 року о 15:00 в Інституті Горшеніна (м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка). Серед питань, які будуть обговорювати в рамках заходу: як технологія блокчейн сприятиме розвитку програми "держава в смартфоні"; особливості оподаткування криптовалютних активів; які переваги надасть Україні законодавче врегулювання криптовалютних активів і т.д. Серед учасників, крім Михайла Федорова, заявлено також Олександра Борнякова, заступника міністра цифрової трансформації України; Олексія Жмеренецького, голову депутатського об'єднання Blockchain4Ukraine, народного депутата України від партії "Слуга народу"; Олександра Момота, засновника криптостартапу Remme; Вадима Грушу, засновника інноваційного біткойн-гаманця Trustee. Модератор дискусії - Соня Кошкіна, шеф-редактор інтернет-порталу LB.ua Читайте також: "ПриватБанк" співпрацюватиме найбільшою японською платіжною системою

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію