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Міністр цифрової трансформації візьме участь у круглому столі, присвяченому криптовалюті і блокчейну

Круглий стіл відбудеться 6 листопада 2019 року о 15:00
Серед питань, які будуть обговорювати в рамках заходу: як технологія блокчейн сприятиме розвитку програми "держава в смартфоні"; особливості оподаткування криптовалютних активів; які переваги надасть Україні законодавче врегулювання криптовалютних активів і т.д.
Міністр цифрової трансформації візьме участь у круглому столі, присвяченому криптовалюті і блокчейну Фото: Інформатор

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров візьме участь у круглому столі "Для чого Україні потрібен блокчейн і легалізація криптовалюти?", повідомляє "LB.ua".

Круглий стіл відбудеться 6 листопада 2019 року о 15:00 в Інституті Горшеніна (м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).

Серед питань, які будуть обговорювати в рамках заходу: як технологія блокчейн сприятиме розвитку програми "держава в смартфоні"; особливості оподаткування криптовалютних активів; які переваги надасть Україні законодавче врегулювання криптовалютних активів і т.д.

Серед учасників, крім Михайла Федорова, заявлено також Олександра Борнякова, заступника міністра цифрової трансформації України; Олексія Жмеренецького, голову депутатського об'єднання Blockchain4Ukraine, народного депутата України від партії "Слуга народу"; Олександра Момота, засновника криптостартапу Remme; Вадима Грушу, засновника інноваційного біткойн-гаманця Trustee.

Модератор дискусії - Соня Кошкіна, шеф-редактор інтернет-порталу LB.ua

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04 11 2019 14:32
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