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Міністри оборони та закордонних справ ЄС обговорять ППО для України – Reuters

22 квітня 2024, 10:13
Міністри оборони та закордонних справ ЄС обговорять ППО для України – Reuters
Фото: РБК-Україна
Урядовці зустрінуться у Люксембурзі.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу зустрічаються сьогодні в Люксембурзі, щоб обговорити посилення протиповітряної оборони України.

Про це пише Reuters.

До міністрів приєднаються їхні колеги з питань оборони, а також міністри закордонних справ і оборони України Дмитро Кулеба та Рустам Умєров.

"Оскільки росія посилила повітряні атаки на українську енергетичну інфраструктуру та інші об’єкти, уряди ЄС перебувають під тиском, щоб поставити Києву більше систем ППО, таких як "Патріоти"", ‒ йдеться у повідомленні.

ППОвійна в Україніросія окупантипідтримка України

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