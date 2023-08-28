Міноборони перерахувало польській фірмі мільярди гривень, але не отримало зброї – ЗМІ

Через зрив замовлення ЗСУ майже рік не отримували важливих снарядів.

Польська фірма Alfa вивела з України мільярди гривень, проте обіцяного екіпірування та зброї такі не поставила для ЗСУ. Тепер щодо деяких контрактів тривають розгляди в міжнародних судах.

Про це йдеться у матеріалі "Української правди".

Alfa у квітні 2022 року отримала контракт на постачання кількох самохідних гаубиць "Гвоздика", 122-мм боєприпасів до гаубиці Д-30 та 122-мм ракет до "Града". Вартість контракту становила 3,3 мільярда гривень.

За це фірма отримала 50% передоплати. Проте за даними журналістів, до України привезли лише невелику частину зброї із заявленої: до Д-30 з великим запізненням приїхала лише десята частина боєприпасів, ракет до "Града" – третина, а "Гвоздики", хоч і приїхали всі, але в такому стані, що точно не відповідає заявленому в угоді технічному класу.

Станом на початок 2023 року польська компанія мала майже 1,7 мільярда гривень дебіторської заборгованості перед МОУ.

У квітні 2022 року Міноборони уклало ще один контракт на постачання екіпірування для ЗСУ. Йшлось про 20 тисяч балістичних шоломів, 20 тисяч бронежилетів та 40 тисяч бронеплит до них. Сума угоди – 24,5 мільйона євро зі 100-відсотковою передоплатою.

Alfa, хоч і зі зривом термінів, спромоглась поставити всі бронежилети і плити. Із 16 тисяч шоломів 11 тисяч повернули одразу як непридатні, а ще 5 тисяч так і лежали на складі, не прийняті на баланс ЗСУ.

"І попри факти зриву поставок, 25 жовтня 2022 року Міноборони знову замовляє в Alfa ще 20 тисяч шоломів і 50 тисяч бронежилетів на суму майже 50 мільйонів євро. Цього разу обійшлося без передоплати. І це добре, адже шоломи так і не приїхали в Україну, а половина поставлених бронежилетів не пройшла балістичних випробувань", - йдеться у розслідуванні.

Та на цьому не все: 27 квітня 2022 року Міноборони уклало контракти на із державним спецімпортером зброї - компанією "Прогрес" на суму 17 мільярдів грн. Розслідувачі пишу, що за їхніми джерелами, болгарські постріли до Д-30, Д-20 і реактивні снаряди для "Градів" українська компанія планувала закупити через польську Alfa.

"Наскільки відомо "Українській правді", угоди з поляками в "Прогрес" курував заступник директора та колишній заступник міністра оборони Олександр Миронюк. Він відомий по скандальному обшуку в кримінальній справі про закупку неякісних бронежилетів, у ході якого в Миронюка виявили мільйони різної валюти в дивані. Тобто за 5 днів польська компанія отримала різних контрактів від України на майже 21 мільярд гривень", - йдеться у матеріалі.

Розслідувачі зауважують, що через посередника вартість таких самих снарядів уже зросла на 57%.

Про польську компанію відомо мало. Вона була заснованою 2005 року. Її директор Пьотр Сапєжинський. Він раніше розповідав, що його фірма займається утилізацією польського озброєння.

" У 2020 році компанія показала 1,23 мільйона злотих (трохи більше, ніж 300 тисяч євро) прибутку, у 2021-му "Alfa" заробила 7,4 мільйона злотих (близько 1,8 мільйона євро). Що цікаво, фінансової звітності за 2022 рік, коли компанія Сапєжинського підписала контрактів на сотні мільйонів в Україні, "Alfa" досі не подала. Навпаки, за перше півріччя 2023 року фірма уже 4 рази змінювала дані про себе в реєстрах, що може бути способом відтягнути подання звітності", - пише УП.