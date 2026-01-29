Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Мінус Су-30 і Су-34: росія втратила два літаки

29 січня 2026, 08:21
Мінус Су-30 і Су-34: росія втратила два літаки
Су-34. Фото: VG
Втрату яких офіційно підтвердили в Центрі протидії дезінформації.

Арімя рф втратила два бойові літаки: винищувач Су-30 і фронтовий бомбардувальник Су-34. Інформація про це спочатку з’явилася в російських медіа та так званих воєнних Telegram-каналах, а згодом була офіційно підтверджена Центром протидії дезінформації. 

Про втрату авіації повідомив керівник ЦПД Андрій Коваленко. 

Наразі обставини знищення літаків, їхнє точне місце перебування та спосіб ураження офіційно не розкриваються, однак експерти зазначають, що втрата такої техніки є відчутною для рф як у військовому, так і в репутаційному вимірах.

Зазначимо, що Су-30 це двомісний багатоцільовий винищувач, розроблений компанією "Сухой" на базі Су-27, призначений для завоювання переваги в повітрі та ураження наземних і морських цілей. За даними з відкритих джерел, літак здатний нести широкий спектр озброєння, зокрема керовані ракети класів "повітря–повітря" ті "повітря–земля", має радіус бойового застосування понад 1 500 км, оснащений сучасною для російської авіації авіонікою та радіолокаційною станцією й використовується як для повітряного прикриття, так і для виконання ударних завдань. 

Під час війни проти України Су-30 застосовується для патрулювання повітряного простору, супроводу ударної авіації, запусків ракет і прикриття бомбардувальників, базуючись, зокрема, на аеродромах поблизу українських кордонів і залучаючись до бойових дій з перших днів повномасштабного вторгнення.

Щодо Су-34, то це фронтовий бомбардувальник, створений на базі Су-27, основним завданням якого є ураження наземних і надводних цілей у глибокому тилу противника та в зоні активних бойових дій. 

За інформацією з відкритих джерел, цей літак може нести до 8 тонн бойового навантаження, включно з керованими та некерованими авіабомбами і ракетами, активно використовується для застосування керованих авіабомб з модулями планування та корекції, має бойовий радіус понад 1 000 км і можливість дозаправлення в повітрі, оснащений броньованою кабіною для екіпажу з двох осіб, а також системами радіоелектронної боротьби та навігації. Під час повномасштабної війни проти України Су-34 є одним із ключових літаків тактичної авіації рф і регулярно залучається до масованих авіаударів по прифронтових і тилових регіонах, зокрема для скидання керованих авіабомб з відносно безпечної для російської авіації відстані.

 
