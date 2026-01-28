Молдова продовжила тимчасовий захист для українських біженців до березня 2027 року

З березня 2023 року понад 87 тисяч громадян України подали заявки на тимчасовий захист у Молдові.

Уряд Республіки Молдова продовжив тимчасовий захист для українських біженців до 1 березня 2027 року.

Як зазначається на сайті внутрішніх справ країни, для нинішніх власників цього статусу запроваджують можливість продовження тимчасового захисту через онлайн-заявку, яку можна подати з 1 лютого до 30 квітня 2026 року.

Зазначається, що новий механізм продовження статусу тимчасового захисту через електронну заявку дозволить оновлювати дані про перебування переміщених осіб у Молдові. Це сприятиме ефективному управлінню державними ресурсами, підтримці безпеки та запобіганню перевантаженню системи надання притулку.

"Цей крок гарантує стабільність, передбачуваність і безперервність для переміщених осіб, які живуть та працюють у нашій країні. Ми продовжуємо надавати захист найбільш вразливим людям, забезпечуючи їм доступ до освіти, медичного обслуговування та робочих місць", — заявила міністерка внутрішніх справ Даніелла Місаїл-Нічітін.

У 2024 та 2025 роках документи бенефіціарів продовжувалися автоматично. Водночас багато людей покинули територію Республіки Молдова.

Зазначається, що особи, які вже мають статус тимчасового захисту, повинні подати електронну заявку на його продовження з 1 лютого по 30 квітня 2026 року. Якщо будуть виконані законодавчі умови, статус буде автоматично оновлено в інформаційній системі, а термін дії посвідчення — продовжено без необхідності особистої явки.

Однак якщо особа, яка користується тимчасовим захистом, не подасть заявку онлайн у зазначений термін, її тимчасовий захист припиниться. Проте вона зможе подати нову заявку для відновлення статусу.

Проєкт також передбачає обов’язок для неповнолітніх під тимчасовим захистом, які з 1 березня 2023 року до 1 січня 2026 року досягли 14 років, з’явитися до Генерального інспекторату з питань міграції. Там їм потрібно буде здати відбитки пальців.

Повідомляється, що з 1 березня 2023 року понад 87 тисяч громадян України подали заявки на тимчасовий захист у Молдові. Серед них близько 20 тисяч — діти. У країні працює 18 центрів тимчасового розміщення з загальною місткістю 1 111 місць. Наразі вони заповнені на 82%.