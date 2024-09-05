Мін'юст США звинувачує співробітників RT у фінансуванні проросійського контенту для впливу на вибори
Американський Мінʼюст звинувачує двох співробітників російської державної медіакомпанії Russia Today (RT) у виділенні майже 10 мільйонів доларів на створення дружнього до Кремля контенту. Влада США вже втретє публічно звинувачує рф у спробі впливу на внутрішню політику країни напередодні президентських виборів.
Про це повідомляє AP.
Зазначається, що в обвинувальному акті згадуються популярні консервативні блогери, зокрема Тім Пул, Дейв Рубін та Бенні Джонсон. Компанія, повʼязана з ними, фінансувалась співробітниками російських державних ЗМІ. Часто англомовні відео, які створювали діячі, посилювали внутрішні американські розбіжності з ряду питань, наприклад, війни в Україні.
Після оголошення звинувачень і Пул, і Джонсон зробили заяви в соціальних мережах. У них вони заявили, що стали жертвами можливих злочинів і не зробили нічого поганого.
Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена планує 4 вересня публічно звинуватити рф у намаганні вплинути на цьогорічні президентські вибори в США.
Зазначається, що кремль через онлайн-медіа поширює дезінформацію серед американських виборців.