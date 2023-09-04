Матеріали:
Теми:

Міжнародні аудитори не знайшли борг у Молдови в $800 млн перед "Газпромом"

04 вересня 2023, 10:12
Міжнародні аудитори не знайшли борг у Молдови в $800 млн перед
Фото: ТАСС
Президента Молдови Майя Санду заявила, що наступного тижня уряд виступить з офіційною заявою щодо аудиторської перевірки боргів "Молдовагаз" перед "Газпромом", яку провели іноземні фахівці.

Про це повідомляє Молдовські відомості.

"Це ще невідомо публіці, але наступного тижня наш уряд вийде і скаже, що ми найняли міжнародну компанію, яка зробила аудит і сказала, що у нас немає жодних боргів перед "Газпромом" у $800 млн. Хотіли швидко нас обдурити. Залишили нас без газу. Зима була на носі. «Давайте швидко підписуєте, що ви за 4 роки повернете $800 млн і у вас буде газ». Ми сказали, що не можемо це підписати, оскільки це дуже великі гроші і ми не можемо на таке підписатися. Нам сказали: "У вас не буде газу". Ніхто за 30 років не намагався купувати газ в іншому місці. Якщо газ продає лише монополіст, то це не нормально. І вони сказали, що ми не зможемо за два місяці змінити закон, знайти нові контракти. Це було негарно з їхнього боку. Я вважаю, що ми вчинили правильно", - заявила Санду.

Уряд Молдови виділив аудиторам з Норвегії і Британії €800 тисяч з Резервного фонду на зовнішній аудит боргу АТ "Молдовагаз" перед "Газпромом" та "Факторинг Фінанс". Аудитори мали оцінити борг за 30 років.

Крайній термін подачі звіту спочатку було встановлено на кінець березня 2023 року. "Газпром" виступив проти аудиту боргів. 

Раніше президентка Молдови жорстко засудила атаку рф по Одещині.
МолдоваГазпромборгМолдовагаз

Останні матеріали

Консєрви Кремля на Заході значно активізувалися. Адже на фронті росії непереливки
Політика
Консєрви Кремля на Заході значно активізувалися. Адже на фронті росії непереливки
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 13:05
Непоганий тиждень для контрнаступу. Чотири причини для стриманого оптимізму – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Непоганий тиждень для контрнаступу. Чотири причини для стриманого оптимізму – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 08:53
Стратегічна наступальна кампанія. Україна завдає ударів у відповідь – далі і частіше – Мік Раян
Технології
Стратегічна наступальна кампанія. Україна завдає ударів у відповідь – далі і частіше – Мік Раян
Переклад iPress – 01 вересня 2023, 16:45
Невдалий контрнаступ? Про феєрверки на заході росії та просування ЗСУ на півдні України – Том Купер
Політика
Невдалий контрнаступ? Про феєрверки на заході росії та просування ЗСУ на півдні України – Том Купер
Переклад iPress – 01 вересня 2023, 12:58
Байден має припинити відступати перед путіним. Слід прислухатися до своїх американських бойових генералів – The Hill
Політика
Байден має припинити відступати перед путіним. Слід прислухатися до своїх американських бойових генералів – The Hill
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 23:14
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина IІ – Brookings Institute
Політика
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина IІ – Brookings Institute
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 16:20
путін оголосив війну росії. Під ударом опинилися не вороги режиму, а його герої – Бруно Мачаеш
Політика
путін оголосив війну росії. Під ударом опинилися не вороги режиму, а його герої – Бруно Мачаеш
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 12:37
Момент українського Valley Forge. Хто поставив би проти Джорджа Вашигтона – програв би – Курт Волкер
Cуспільство
Момент українського Valley Forge. Хто поставив би проти Джорджа Вашигтона – програв би – Курт Волкер
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 09:47
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється