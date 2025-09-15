Міжнародні визнання Держави Палестина "підбадьорюють Хамас" – Рубіо

Хамас може відмовитися від угод, якщо відчує міжнародну підтримку.

Міжнародні зусилля щодо визнання Держави Палестина ускладнюють припинення війни й підбадьорюють Хамас.

Про це держсекретар США Марко Рубіо заявив під час зустрічі з Прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, пише The Guardian.

Рубіо наголосив, що США донесли цю позицію своїм союзникам, зокрема Великій Британії, Франції та Канаді. А також застеріг, якщо Хамас відчує підтримку з боку світової спільноти, то може відмовитися від угод, на які "мовчки погодився". Це загрожує звільненню ізраїльських заручників.

Крім того, Рубіо наголосив, що народ Гази не може жити в мирі, доки "Хамас не буде ліквідовано", і це залишається основною метою.