Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Міжнародні визнання Держави Палестина "підбадьорюють Хамас" – Рубіо

15 вересня 2025, 18:55
Міжнародні визнання Держави Палестина
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Хамас може відмовитися від угод, якщо відчує міжнародну підтримку.
Міжнародні зусилля щодо визнання Держави Палестина ускладнюють припинення війни й підбадьорюють Хамас. 
 
Про це держсекретар США Марко Рубіо заявив під час зустрічі з Прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, пише The Guardian.
 
Рубіо наголосив, що США донесли цю позицію своїм союзникам, зокрема Великій Британії, Франції та Канаді. А також застеріг, якщо Хамас відчує підтримку з боку світової спільноти, то може відмовитися від угод, на які "мовчки погодився". Це загрожує звільненню ізраїльських заручників.
 
Крім того, Рубіо наголосив, що народ Гази не може жити в мирі, доки "Хамас не буде ліквідовано", і це залишається основною метою.
СШАПалестинавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Супердодатки під контролем. Чому китайський успіх може стати російським цифровим ГУЛАГом – CEPA
Політика
Супердодатки під контролем. Чому китайський успіх може стати російським цифровим ГУЛАГом – CEPA
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 14:10
Від атак на Польщу до гонки дронів. Головні безпекові події тижня – Мік Раян
Політика
Від атак на Польщу до гонки дронів. Головні безпекові події тижня – Мік Раян
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 11:54
росія атакує Польщу. США в односторонньому порядку скасовують деякі санкції – Філліпс О'Брайен
Політика
росія атакує Польщу. США в односторонньому порядку скасовують деякі санкції – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 07:04
Як елітний український підрозділ підірвав
Політика
Як елітний український підрозділ підірвав "Північний потік". Версія німецьких прокурорів не зашкодить Україні – The Telegraph
Переклад iPress – 12 вересня 2025, 16:01
На межі поразки. Чи здасться Європа на ласку росії та її союзника адміністрацію Трампа? – CEPA
Політика
На межі поразки. Чи здасться Європа на ласку росії та її союзника адміністрацію Трампа? – CEPA
Переклад iPress – 12 вересня 2025, 13:06
Без ілюзій. Що насправді може зробити Коаліція охочих в Україні? – Микола Бєлєсков
Політика
Без ілюзій. Що насправді може зробити Коаліція охочих в Україні? – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 12 вересня 2025, 09:27
Дрони над Польщею – це більше, ніж тест НАТО. кремль готується до ширшої війни – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Дрони над Польщею – це більше, ніж тест НАТО. кремль готується до ширшої війни – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 13:23
Країни НАТО зазнали поразки. Вони не підготувалися і не розуміють своїх національних інтересів – Філліпс О'Брайен
Політика
Країни НАТО зазнали поразки. Вони не підготувалися і не розуміють своїх національних інтересів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 10:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється