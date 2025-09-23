Молдова може стати плацдармом для вторгнення рф на Одещину – Санду

Президентка Молдови Мая Санду у зверненні до народу напередодні парламентських виборів розповіла про наслідки ймовірної перемоги проросійських сил.

Політикиня попередила співвітчизників, що "суверенітет, незалежність, цілісність та європейське майбутнє країни під загрозою"

Санду стверджує, що росія витрачає сотні мільйонів євро для підкупу виборців. У випадку, якщо москва отримає контроль над Молдовою, ситуація буде небезпечною не лише для самої держави, але й для цілого регіону.

Президентка заявила, що за такого сценарію Молдова може стати плацдармом для наступу росіян на Одеську область України, а Придністров'я буде дестабілізовано.