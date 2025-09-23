Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Молдова може стати плацдармом для вторгнення рф на Одещину – Санду

23 вересня 2025, 09:35
Молдова може стати плацдармом для вторгнення рф на Одещину – Санду
Фото: з вільних джерел
Президентка вважає, що європейське майбутнє під загрозою
Президентка Молдови Мая Санду у зверненні до народу напередодні парламентських виборів розповіла про наслідки ймовірної перемоги проросійських сил.
 
Про це пише молдовське видання NewsMaker.
 
Політикиня попередила співвітчизників, що "суверенітет, незалежність, цілісність та європейське майбутнє країни під загрозою"
 
Санду стверджує, що росія витрачає сотні мільйонів євро для підкупу виборців. У випадку, якщо москва отримає контроль над Молдовою, ситуація буде небезпечною не лише для самої держави, але й для цілого регіону. 
 
Президентка заявила, що за такого сценарію Молдова може стати плацдармом для наступу росіян на Одеську область України, а Придністров'я буде дестабілізовано.

 

