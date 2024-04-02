Можливе звільнення аграрного міністра Польщі через невдачі в переговорах з Україною – ЗМІ

Однопартійці збираються захищати Чеслава Сєкєрського

У Польщі може відбутися переформатування уряду прем’єр-міністра Дональда Туска. Свої посади можуть втратити щонайменше чотири міністри, серед яких видання Rzeczpospolita називає Чеслава Сєкєрського – міністра сільського господарства. Причина можливої відставки – міністр не впорався з протестами фермерів та переговорами з Україною.

За інформацією Rzeczpospolita, коаліційний альянс "Третій шлях" "стурбований долею" Сєкєрського та міністра клімату та довкілля Пауліни Генніг-Клоска. "Наша інформація свідчить, що прем'єр-міністр не задоволений їхньою роботою. Сєкєрський не впорався з аграрними протестами та переговорами з українською стороною, а Генніг-Клоска почала з фальстарту та скандалу з вітряками", пише видання.

"Ми будемо захищати Сєкєрського, але з Генніг-Клоска може бути інакше", – повідомив Rzeczpospolita один з міністрів уряду Туска, який прийшов від Польської селянської партії (входить до "Третього шляху"), як і Сєкєрський.

Інші міністри, за даними Rzeczpospolita, можуть покинути уряд не через критику Туска, а через бажання перейти до Європарламенту після загальноєвропейських виборів. Наприклад, міністр розвитку та технологій Кшиштоф Гетьман та міністр культури Бартоломей Сенкевич. За власним бажанням може піти міністр держмайна Борис Будка.

"Ми побачимо, хто з міністрів відчуває себе настільки добре, щоб думати, що отримає такий шанс на євровиборах", – прокоментував Туск бажання деяких міністрів стати євродепутатами, зазначивши, що для цього "мають бути дуже серйозні досягнення".