Лише контингент миротворців має налічувати 50 тисяч солдатів.

Дональд Трамп пробує перекласти на Європу тягар післявоєнних гарантій безпеки України, однак США не вдастся обмежитися роллю нейтрального посередника під час укладання миру між Києвом і москвою.

Про це пише екс аналітик НАТО Міхаель Рюле для німецького видання Welt.

Команда чинного президента США оголошувала бачення мирної угоди, що передбачало замороження бойових дій приблизно по лінії фронту із подальшим введенням миротворців на цю лінію, щоб контролювати дотримання режиму припинення вогню.

Проте це і є найбільш сумнівною частиною плану, адже задля контролю 1200-км лінії розмежування, потрібен контингент в 50 000 миротворців.

Проте, враховуюбчи, що час від час їх треба змінювати в межах звичайної ротації, фактично потрібно виділити під цю місію близько 150 000 солдатів.

Також важливе питання мандату, тобто повноваження, цих миротворчих сил: вони мають мати достатньо сил і юридичних прав, щоб в разі чого змогу втрутитися і вжити необхідних заходів, якщо котрась зі сторін порушує режим припинення вогню.

На думку журналіста, саме цей аспект виключає можливість залучення стандартних "миротворців ООН", роль яких часто грають солдати країн Глобального Півдня, на кшталт Бангладеш чи Пакистану. Аналітик переконаний, що такі миротворці "не захочуть і не зможуть" протистояти російським чи українським військам в разі загострення, і тому лінію розмежування зможуть охороняти хіба що солдати західних країн.

Але європейці не підуть на це, якщо не матимуть за плечима чіткої підтримки Вашингтона.

"Тому підхід, якому віддає перевагу Вашингтон, згідно з яким він обмежується роллю чесного посередника та обтяжує європейців військовим тягарем, швидше за все, зазнає краху перед лицем суворої реальності", – пише Рюле.

Проте навіть за участі США виконання такої місії потребувало би величезних фінансових витрат, і не зрозуміло, чи погодиться Захід на це.

Також сумний досвід із Будапештським меморандумом може ати вплив на Україну, яка може погодитись на жодні "туманні обіцянки" і наполягатиме на чітких гарантіях принаймні від великих західних військових держав.

За словами аналітика, для закінчення війни в Україні Європа та США змушені працювати спільно, навіть якщо їм здається, що продовження війни для них несе менше витрат в моменті, ніж її закінчення.