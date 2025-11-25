"Мирний план" Трампа може принести США $300 млрд – Foreign Policy

Угода передбачає, що американські фірми отримають 100 мільярдів доларів заморожених російських активів для фінансування реконструкції України, а уряд США отримає 50% прибутку проекта з відновлення.

Спільний "мирний план" США та росії по завершенню війни в Україні принесе американському президенту Дональду Трампу бонус у розмірі 300 мільярдів доларів за підписання угоди.

Про це пише колумністка та старший науковий співробітник з питань геоекономіки Європейської ради з міжнародних відносин Агат Демаре для Foreign Policy.

Переважна частина цього "бонусу" стосується заморожених росактивів. Наразі питання стоїть вже не в тому, чи будуть конфісковані активи центрального банку Росії, а в тому, кому вони дістануться.

Загальний обсяг росактивів становить приблизно 300 мільярдів доларів, вони здебільшого зберігаються в установах Європейського Союзу. Згідно з "мирним планом" Трампа, ці гроші слугуватимуть еквівалентом бонусу за підписання для Вашингтона, що може пояснити гостру зацікавленість президента США у швидкому укладенні угоди.

Угода передбачає, що американські фірми отримають 100 мільярдів доларів заморожених російських активів для фінансування реконструкції України, а уряд США отримає 50% прибутку проекта з відновлення. Решта заморожених коштів, приблизно 200 мільярдів доларів, будуть використані в інвестиційному інструменті США та росії. При цьому європейські платники податків покриють ще 100 мільярдів доларів витрат на відбудову України.

Міжнародний валютний фонд оцінює, що Україна зіткнеться з дефіцитом бюджету в 65 мільярдів доларів у 2026-27 роках, без урахування військового обладнання та боєприпасів, і жодне джерело фінансування ще не підтверджено. З урахуванням військових витрат дефіцит фінансування може досягти 155 мільярдів доларів протягом наступних двох років.

Оскільки США виключені з рівняння, а внутрішні доходи України сильно не дотягують до рівня витрат, спричинених війною, Європа бере на себе відповідальність за допомогу Україні у заповненні бюджетного дефіциту.

Аби зацікавити Європу, 17 листопада Київ оголосив про плани придбати до 100 винищувачів Rafale французького виробництва протягом наступних 10 років. Лише кількома тижнями раніше український уряд повідомив про угоду щодо придбання до 150 шведських винищувачів Gripen.

Тож Україна наполегливо показує країнам ЄС, що вона правильно використає заморожені резерви центрального банку росії, якщо блок нарешті наповнить скарбницю Києва цими активами.

США володіють лише 1,5% – приблизно 5 мільярдів доларів – російських заморожених активів, тоді як країни ЄС разом володіють майже трьома чвертями. Це означає, що запропонована схема фактично дозволяє Вашингтону отримати права Євросоюзу на ці активи.

Деякі експерти сподіваються, що це робить "мирний план" Трампа нежиттєздатним, але вони можуть бути надмірно оптимістичними. США може тиснути на ЄС так само, як робили це влітку тарифними погрозами, та Euroclear, де переважно зберігаються росактиви, щоб вони вивільнили кошти.

Існують прецеденти такого тиску. У 2012 році фінансова мережа SWIFT, що базується в Бельгії, не мала іншого вибору, окрім як розірвати зв'язки з іранськими банками під сильним тиском з боку Вашингтона.

З точки зору України, фінансові положення "мирного плану" Трампа, як і решта деталей угоди, катастрофічні. Поглинання США заморожених активів росії перерізало б єдине надійне фінансове джерело Києва - репараційний кредит ЄС, забезпечений цими активами.