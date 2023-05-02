МЗС Чехії: переговори про вступ України до ЄС можуть початися цього року

Однак для цього має бути консенсус серед усіх країн ЄС.

Переговори про вступ України в ЄС можуть розпочатися вже найближчим часом, якщо вдасться переконати всі країни блоку, заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський після того, як чеський президент Петр Павел пообіцяв просувати початок переговорів про вступ Києва до ЄС вже до кінця цього року.

Про це повідомляє Euractiv.

"Я можу собі це уявити, але має бути консенсус у всьому ЄС-27", - сказав Ліпавський.

Однак багато країн блоку налаштовані скептично, і Чехія намагається розвіяти їхні побоювання. Україна повинна буде виконати всі умови і "не може користуватися жодними поступками" в цьому питанні, додав Ліпавський.

Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС у 2022 році. Минулого року країна отримала від Брюсселя сім рекомендацій, яких має дотримуватися, щоб наблизитися до вступу.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила в січні, що Україна досягла значного прогресу у виконанні тих рекомендацій, які стосуються внутрішньої політики та судової системи.

Раніше повідомлялося, що попередню "усну оцінку" Єврокомісії щодо прогресу України у євроінтеграційних реформах, необхідних для початку переговорів про вступ в ЄС, ймовірно, оприлюднять у червні. Звіт щодо розширення ЄС, який міститиме основну оцінку, запланований на осінь, ймовірно, на жовтень.

Українська влада сподівається, що Україні вдасться пройти процес вступних переговорів з Євросоюзом дуже швидко і стати членом ЄС вже за два роки. Водночас очільники європейських інституцій стримано висловлюються щодо часових рамок вступу України і підкреслюють, що процедура не передбачає чітких хронологічних меж різних етапів, а швидкість вступу залежить від заслуг — темпів і якості реформ країни-кандидата.