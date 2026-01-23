МЗС Естонії закликає посилити тиск на росію через удари по енергетиці України

За останні дні кілька країн оголосили про додаткову енергетичну допомогу Україні.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав активізувати міжнародний тиск на росію через удари по енергетичній інфраструктурі України, які залишають людей без світла та тепла у розпал зими.

Про це він заявив після координаційної зустрічі України з партнерами щодо ремонту енергосистеми, що відбулася 23 січня.

"Удари росії по українській енергетиці — це цілеспрямована стратегія залишити країну в темряві та холоді. Не можна допустити, щоб це тривало. Кожен генератор, відремонтований трубопровід чи євро допомоги — це сигнал, що Україну не зламати", — сказав Тсахкна.

Він додав, що одночасно необхідно посилювати тиск на росію, зокрема через заходи проти її енергетичного експорту та компаній, які підтримують агресію.

