Індійська компанія Air India заявила, що в літаку, що прямував до Лондона та розбився одразу після зльоту, було більше 50 британців та сім португальців.

Про це компанія повідомила у соцмережі Х (Twitter).

У компанії підтвердили, що рейс AI171, який прямував з міста Ахмедабад до Лондона, зазнав катастрофи після зльоту.

Літак впав у житловому кварталі за п'ять хвилин після зльоту.

Літак Boeing 787-8 перевозив 242 пасажири і членів екіпажу, з яких 169 – громадяни Індії, 53 – громадяни Великої Британії, один – громадянин Канади та семеро – громадяни Португалії.

Постраждалих доправляють до найближчих лікарень. Air India повністю співпрацює з органами влади, які розслідують цей інцидент.

Раніше ми повідомили, що в Індії розбився пасажирський літак, що прямував до Лондона.