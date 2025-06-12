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На борту Air India, який зазнав авіатрощі, перебували 53 британців і семеро португальців

12 червня 2025, 14:14
На борту Air India, який зазнав авіатрощі, перебували 53 британців і семеро португальців
Фото: siol.net

Індійська компанія Air India заявила, що в літаку, що прямував до Лондона та розбився одразу після зльоту, було більше 50 британців та сім португальців.

Про це компанія повідомила у соцмережі Х (Twitter).

У компанії підтвердили, що рейс AI171, який прямував з міста Ахмедабад до Лондона, зазнав катастрофи після зльоту. 

Літак впав у житловому кварталі за п'ять хвилин після зльоту. 

Літак Boeing 787-8 перевозив 242 пасажири і членів екіпажу, з яких 169 – громадяни Індії, 53 – громадяни Великої Британії, один – громадянин Канади та семеро – громадяни Португалії.

Постраждалих доправляють до найближчих лікарень. Air India повністю співпрацює з органами влади, які розслідують цей інцидент.

Раніше ми повідомили, що в Індії розбився пасажирський літак, що прямував до Лондона.

 

Індіяавіатроща

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