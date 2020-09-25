На конференції Huawei Connect-2020 обговорюють нові ІТ-технології у промисловості

"У міру того, як всі нові уряди і підприємства почнуть переходити до цифрового формату роботи й освоювати штучний інтелект, перед сектором інформаційно-комунікаційних технологій відкриється неймовірний потенціал для зростання", - заявив голова правління Huawei

Конференція Huawei Connect 2020, що проходить у Шанхаї, має на меті створення нової цінності через взаємодію у різних сферах інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема їх впровадження у промисловості.

Як зазначають у компанії, у 2020 році, з огляду на розгортання у світі мережі 5G, відкрилися безпрецедентні можливості завдяки взаємодії у таких сферах діяльності, як зв'язок, хмарні технології, штучний інтелект, обчислення та застосунки для промисловості, повідомляє "Укрінформ". Тож, на думку Huawei, нині необхідно зосередити зусилля на впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій у галузях промисловості, що допоможе підприємствам розвивати свій бізнес, а урядам - досягти стратегічних цілей щодо прискорення розвитку промисловості, підтримки окремих галузей та оптимізації управління.

"У міру того, як всі нові уряди і підприємства почнуть переходити до цифрового формату роботи й освоювати штучний інтелект, перед сектором інформаційно-комунікаційних технологій відкриється неймовірний потенціал для зростання", - заявив голова правління Huawei Ґо Пін.

Фото: пресслужба Huawei Він розповів про досвід компанії у створенні розумних підприємств, кампусів і міст шляхом інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій із галузевими ноу-хау і надання рішень залежно від сценарію з метою модернізації основних бізнес-систем урядів і підприємств. На наступному етапі передбачається впровадження ІТ-технологій у галузях промисловості. Зокрема, у сфері мережевих технологій пропонується концепція "розумного зв'язку", що має на меті побудову гіперавтоматизованої мережі, яка забезпечуватиме повсюдний доступ зі швидкістю 1 Гб і стабільну якість зв’язку, а також уможливить інтелектуальну модернізацію основних бізнес-систем урядів і підприємств. У сфері обчислень, на переконання Huawei, потрібно забезпечити різноманітність обчислювальної потужності, яка надається клієнтам, відокремлюючи програмне забезпечення від апаратного. Водночас планується поліпшити інтеграцію штучного інтелекту в основні бізнес-системи урядів і підприємств. Мер Шеньчженя Чень Жугуй на конференції зауважив, що місто максимально використовує можливості, які відкриваються у зв'язку з освоєнням "Великої затоки", що об'єднує Гуандун, Гонконг і Макао, а також експериментальної демонстраційної зони в Шеньчжені. "Наше місто щодня стає "розумнішим". Ми скористаємося можливостями, які нам надає технологія 5G, почнемо активно впроваджувати 5G в інших сценаріях, будемо розвивати промисловий інтернет, забезпечувати вертикальний взаємозв'язок, а також підтримувати цифрову трансформацію малого і середнього бізнесу. Шеньчжень прагне встановити золотий стандарт цифрової економіки Китаю", - заявив посадовець. Конференція Huawei Connect 2020 проводиться з 23 до 26 вересня в Шанхаї. Цьогоріч на ній досліджуються тенденції і можливості цифрової трансформації промисловості, демонструються передові інформаційно-комунікаційні технології, продукція та рішення, а також представлені передові методи цифрової трансформації. Huawei є світовим постачальником інфраструктури інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), а також інтелектуальних пристроїв. Компанія, заснована в 1987 році, створює інтегровані рішення в чотирьох основних областях: телекомунікаційні мережі, ІТ, "розумні" пристрої і хмарні сервіси. В Україні компанія Huawei здійснює діяльність з 2000 року. Стратегія соціальної відповідальності "ХУАВЕЙ УКРАЇНА" охоплює чотири напрямки: освіта, охорона здоров’я, захист довкілля, розвиток.

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