На Київищі чоловіки вимагали гроші за дозвіл на газифікацію будинків

На Київщині чоловіки вимагали гроші за погодження технічних умов газифікації багатоквартирних будинків.

Під час вимагання грошей чоловіки запевняли, що співпрацюють з регіональною газовою компанією. Вони вимагали від керівника однієї з комерційних компанії хабар у розмірі 8 тис. 200 доларів. За цю суму вони обіцяли погодити технічні умови газифікації будинків. Отримані гроші чоловіки повинні були передати посадовцям ПАТ "Київоблгаз", повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у чоловіків понад 1 млн грн. Також вони знайшли чернетки із вказаними грошовими сумами та адресами і назвами об'єктів, які необхідно було підключити до газопостачання.

Вказаних чоловіків затримали правоохоронці. Зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

Нагадаємо, на отриманні хабара у розмірі десять з половиною тисяч доларів США викрили заступника начальника відділу головного управління Держгеокадастру одного з районів Київської області.