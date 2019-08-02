На Київищі чоловіки вимагали гроші за дозвіл на газифікацію будинків
Під час вимагання грошей чоловіки запевняли, що співпрацюють з регіональною газовою компанією. Вони вимагали від керівника однієї з комерційних компанії хабар у розмірі 8 тис. 200 доларів. За цю суму вони обіцяли погодити технічні умови газифікації будинків. Отримані гроші чоловіки повинні були передати посадовцям ПАТ "Київоблгаз", повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.
Під час обшуків правоохоронці вилучили у чоловіків понад 1 млн грн. Також вони знайшли чернетки із вказаними грошовими сумами та адресами і назвами об'єктів, які необхідно було підключити до газопостачання.
Вказаних чоловіків затримали правоохоронці. Зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру.
Нагадаємо, на отриманні хабара у розмірі десять з половиною тисяч доларів США викрили заступника начальника відділу головного управління Держгеокадастру одного з районів Київської області.
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