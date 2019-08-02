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На Київищі чоловіки вимагали гроші за дозвіл на газифікацію будинків

Чоловіки запевняли, що співпрацюють з регіональною газовою компанією
На Київщині чоловіки вимагали гроші за погодження технічних умов газифікації багатоквартирних будинків.
На Київищі чоловіки вимагали гроші за дозвіл на газифікацію будинків київ банк хабар

Під час вимагання грошей чоловіки запевняли, що співпрацюють з регіональною газовою компанією. Вони вимагали від керівника однієї з комерційних компанії хабар у розмірі 8 тис. 200 доларів. За цю суму вони обіцяли погодити технічні умови газифікації будинків. Отримані гроші чоловіки повинні були передати посадовцям ПАТ "Київоблгаз", повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у чоловіків понад 1 млн грн. Також вони знайшли чернетки із вказаними грошовими сумами та адресами і назвами об'єктів, які необхідно було підключити до газопостачання.

Вказаних чоловіків затримали правоохоронці. Зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

Нагадаємо, на отриманні хабара у розмірі десять з половиною тисяч доларів США викрили заступника начальника відділу головного управління Держгеокадастру одного з районів Київської області.

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08 02 2019 09:54
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