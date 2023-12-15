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ПОЛІТИКА

На початку наступного року відбудеться саміт ЄС щодо допомоги Україні – президент Європейської ради

15 грудня 2023, 19:19
На початку наступного року відбудеться саміт ЄС щодо допомоги Україні – президент Європейської ради
Фото: з вільних джерел
Мішель зазначив, що вже 26 з 27 країн підтримали перегляд бюджету Євросоюзу до 2027 року, який передбачає надання Україні €50 млрд.

Лідери країн Європейського союзу проведуть саміт, на якому обговорюватиметься надання Україні €50 млрд. Він відбудеться на початку 2024 року.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє The Guardian та Sky News.

Мішель зазначив, що вже 26 з 27 країн підтримали перегляд бюджету Євросоюзу до 2027 року, який передбачає надання Україні €50 млрд. І на початку наступного року буде проведено спеціальний саміт, аби знову обговорити це питання.

За його словами, "пропозиція дуже добре збалансована", оскільки вона демонструє відданість підтримці України та враховує такі пріоритети, як міграція та оборона.

"Я впевнений та оптимістичний, що ми зможемо виконати нашу обіцянку підтримати Україну фінансовими коштами", - додав Мішель.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія запропонувала виділити Україні €50 млрд до 2027 року. Учора, 14 грудня, лідери країн ЄС розглядали цю ініціативу під час саміту Євроради.

У результаті Угорщина наклала вето на рішення, решта 26 країн його підтримали. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не схвалить таке рішення, допоки блок не виплатить усі призначені для його країни кошти, які були заморожені.

При цьому в Міністерстві закордонних справ України заявили, що рішення про €50 млрд вже принципово прийнято. І у січні має відбутися завершення всіх юридичних процедур.

Європейська рададопомога Українімішель

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