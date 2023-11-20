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ПОЛІТИКА

На порозі змін: Кінець ери американської підводної домінації у протистоянні з Китаєм – WSJ

20 листопада 2023, 14:58
На порозі змін: Кінець ери американської підводної домінації у протистоянні з Китаєм – WSJ
США
Нові китайські підводні човни та сенсори для виявлення американських підводних човнів змінять баланс сил.

Протягом десятиліть США не доводилося особливо турбуватися про підводні човни Китаюб. Однак зараз Китай скорочує цей розрив, оскільки досягає успіхів у своїх підводних технологіях та можливостях підводного виявлення.

Про це пише The Wall Street Journal.

Це має серйозні наслідки для американського військового планування щодо потенційного конфлікту через Тайвань.

Як зазначає видання, раніше китайські підводні човни були гучними, і їх було легко вистежити. У той же час китайські військові з усіх сил намагалися виявити надтихі підводні човни Америки. Однак останнім часом Китай посилено працює над технологіями шумозаглушення для своїх підводних човнів, а також розширює виробництво та можливості для відстеження субмарин США.

Звичайно, до появи нового покоління китайських атомних підводних човнів залишилося кілька років, і значний прогрес у програмі не гарантований. Підводні човни часто проходять кілька етапів прототипування протягом багатьох років, перш ніж будуть досягнуті остаточні проекти.

Також малоймовірно, що Китай найближчим часом наздожене США в технологіях підводних човнів. Новітні американські ударні підводні човни класу "Вірджинія "і плановані підводні човни з балістичними ракетами класу" Колумбія" на покоління випереджають можливості Китаю з точки зору технологій зниження шуму, рухової установки, систем озброєння та інших областей, кажуть військові аналітики.

"Але Китаю не обов'язково потрібно відповідати можливостям США. Створюючи підводні човни, які набагато важче виявити, і виробляючи їх у великих масштабах, він може розширити ресурси, які використовуються американськими військовими для їх відстеження. І будь-яка війна, швидше за все, буде вестися на задвірках Китаю, в районі, який він знає найкраще", - пише WSJ.

Останні успіхи Китаю також підкреслили дефіцит підводного флоту, з яким стикалися США. У США є 67 атомних підводних човнів, але лише 49 з них є ударними підводними човнами, що є результатом скорочення їх будівництва після закінчення холодної війни.

За прогнозами, флот ударних підводних човнів США скоротиться до 46 човнів до 2030 року в міру виведення з експлуатації старих підводних човнів, а потім відновиться до 50 в 2036 році, якщо буде досягнутий щорічний темп будівництва. У найоптимістичнішому сценарії ВМС у 2049 році матиме 66 ударних підводних човнів.

В даний час Китай має в своєму розпорядженні шість атомних підводних човнів, при цьому експерти відзначають, що як тільки Китай визначиться з новими розробками, він зможе потроїти поточний річний обсяг виробництва в США. Пентагон прогнозує, що до 2035 року Китай матиме в цілому 80 ударних підводних човнів і підводних човнів з балістичними ракетами в порівнянні з 60 в кінці минулого року.

Як відзначають експерти, розробка Китаєм більш досконалих підводних човнів збільшує ймовірність військового протистояння з США в цьому десятилітті.

Зазначалося, що три нові китайські підводні човни можуть бути введені в експлуатацію до наступного року в рамках більш широкого розширення підводного флоту - як атомного, так і дизельного - який до 2025 року може налічувати 65 суден.

Раніше ми писали, що США перебувають за крок до початку Третьої світової війни, яку можуть програти. У разі вторгнення Китаю на Тайвань, Сполученим Штатам буде важко відбити напад, забезпечуючи при цьому потік допомоги Україні та Ізраїлю.

СШАКитайпідводні човни

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