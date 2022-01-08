CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа порталі Дія. Цифрова освіта розпочалися курси з підтримки психологічного здоров’я.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На порталі Дія. Цифрова освіта запустили курси з підтримки психологічного здоров’я
Мета цих освітніх серіалів – підтримати українців, що потерпають від війни, перебувають у стані постійного стресу, напруги, а іноді – відчаю, навчити підтримувати себе і своїх близьких у надскладні часи
Фото: з вільного доступу
Наразі в доступі є два курси для проходження, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"Мета цих освітніх серіалів – підтримати українців, що потерпають від війни, перебувають у стані постійного стресу, напруги, а іноді – відчаю, навчити підтримувати себе і своїх близьких у надскладні часи", - йдеться у повідомленні.
Курс "Психологічна підтримка себе та близьких для цивільних" має формат освітнього серіалу, що складається з 14 серій тривалістю 4–8 хвилин кожна. Прослухавши курс, можна дізнатися про те, як зняти стрес та напругу в тілі, допомогти дітям в екстремальних ситуаціях та дітям, що пережили жахи війни, пережити горе, впоратися з постійною тривогою, підтримати близьких, проводити арттерапію для дорослих та дітей тощо.
Щоби пройти курс, потрібно прослухати вступ і відповісти на запитання тесту. Після цього відкриється доступ до наступного відео.
Курс "Робота з емоційним вигоранням" – це 15 серій тривалістю 5-11 хвилин. Він містить інформацію про те, як: не стати жертвою, рятуючи інших, повернути контакт із тілом, якщо ви втомилися., наповнити себе ресурсами для нового дня, допомогти собі, якщо перед очима страшні зображення війни, впоратися з почуттям провини та психологічною втомою тощо, подбати про здоров’я своє та близьких.
Курси створено Міністерством цифрової трансформації України в межах Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською.
Над створенням Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки працює МОЗ України разом із партнерами за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 08 2022 10:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Учені виявили на Місяці западини з комфортною температурою для життя людей
- ФОТО Maxar опублікувала супутникові знімки колонії в Оленівці до та після вибухів
- ФОТО Зеленський зустрівся з українськими військовими
- Виплати військовим і новий навчальний рік - що зміниться в Україні з 1 серпня
- Правоохоронці влаштували обшуки на Закарпатській митниці. У чому причина?