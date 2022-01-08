На порталі Дія. Цифрова освіта запустили курси з підтримки психологічного здоров’я

Мета цих освітніх серіалів – підтримати українців, що потерпають від війни, перебувають у стані постійного стресу, напруги, а іноді – відчаю, навчити підтримувати себе і своїх близьких у надскладні часи

На порталі Дія. Цифрова освіта розпочалися курси з підтримки психологічного здоров’я.

Наразі в доступі є два курси для проходження, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Мета цих освітніх серіалів – підтримати українців, що потерпають від війни, перебувають у стані постійного стресу, напруги, а іноді – відчаю, навчити підтримувати себе і своїх близьких у надскладні часи", - йдеться у повідомленні.

Курс " Психологічна підтримка себе та близьких для цивільних " має формат освітнього серіалу, що складається з 14 серій тривалістю 4–8 хвилин кожна. Прослухавши курс, можна дізнатися про те, як зняти стрес та напругу в тілі, допомогти дітям в екстремальних ситуаціях та дітям, що пережили жахи війни, пережити горе, впоратися з постійною тривогою, підтримати близьких, проводити арттерапію для дорослих та дітей тощо.

Щоби пройти курс, потрібно прослухати вступ і відповісти на запитання тесту. Після цього відкриється доступ до наступного відео.

Курс " Робота з емоційним вигоранням " – це 15 серій тривалістю 5-11 хвилин. Він містить інформацію про те, як: не стати жертвою, рятуючи інших, повернути контакт із тілом, якщо ви втомилися., наповнити себе ресурсами для нового дня, допомогти собі, якщо перед очима страшні зображення війни, впоратися з почуттям провини та психологічною втомою тощо, подбати про здоров’я своє та близьких.

Курси створено Міністерством цифрової трансформації України в межах Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською.

Над створенням Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки працює МОЗ України разом із партнерами за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.