На саміті НАТО обговорять захист українського неба – Урсула фон дер Ляєн

ЄС також працює над тим, щоб домовитися про запровадження 21-го пакета санкцій проти росії у найближчі декілька днів, щоб "припинити кровопролиття".

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на саміті НАТО в Анкарі 7-8 липня обговорять передачу систем протиповітряної оборони для України.

Про це вона написала на платформі X.

"Минулої ночі російський режим знову сліпо атакував мирних жителів у столиці з повітря більш ніж 400 безпілотниками і ракетами", – написала вона про російську масовану атаку.

На тлі цього Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україні терміново необхідно більше протиповітряної оборони. Вона також нагадала, що минулого тижня Україна отримала понад 4 мільярди євро в межах 90-мільярдного кредиту Європейського Союзу, і "скоро буде більше".