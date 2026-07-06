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На саміті НАТО обговорять захист українського неба – Урсула фон дер Ляєн

06 липня 2026, 12:32
На саміті НАТО обговорять захист українського неба – Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
ЄС також працює над тим, щоб домовитися про запровадження 21-го пакета санкцій проти росії у найближчі декілька днів, щоб "припинити кровопролиття".
Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на саміті НАТО в Анкарі 7-8 липня обговорять передачу систем протиповітряної оборони для України.
 
Про це вона написала на платформі X.
 
"Минулої ночі російський режим знову сліпо атакував мирних жителів у столиці з повітря більш ніж 400 безпілотниками і ракетами", – написала вона про російську масовану атаку.
 
На тлі цього Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україні терміново необхідно більше протиповітряної оборони. Вона також нагадала, що минулого тижня Україна отримала понад 4 мільярди євро в межах 90-мільярдного кредиту Європейського Союзу, і "скоро буде більше".
 
За її словами, ЄС також працює над тим, щоб домовитися про запровадження 21-го пакета санкцій проти росії у найближчі декілька днів, щоб "припинити кровопролиття".
 
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський після нічної масованої російської ракетної атаки на Україну наголосив на важливості того, щоб світ, а передусім США, вийшов із саміту НАТО в Анкарі "із сильними рішеннями" на підтримку української протиповітряної оборони.

 

війна в Україніросія окупантиНАТО

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