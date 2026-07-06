Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський закликав вийти із саміту НАТО із "сильним рішенням"

06 липня 2026, 10:12
Зеленський закликав вийти із саміту НАТО із
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Президент України заявив, що причина у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів від союзників.
Під час масованої російської атаки українська протиповітряна оборона не збила жодну балістичну ракету. Президент України Володимир Зеленський заявив, що причина у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів від союзників.
 
Про це він написав у соцмережах.
 
"Наші воїни показали сьогодні хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет, але, на жаль, не по російській балістиці. І причина – саме у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів", – написав Зеленський.
 
Президент наголосив на важливості того, щоб світ, а передусім США, вийшли із саміту НАТО в Анкарі "із сильними рішеннями" на підтримку української протиповітняної оборони.
 
"Поки ракети до “петріотів” залишаються на складах союзників, це тільки заохочує росію далі “перемагати” житлові будинки. У США та Європи є достатньо сили цей терор зупинити", – додав глава держави.
 
На тлі цього міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав, що "найсильніший результат саміту в Анкарі – збільшення можливостей України щодо захисту наших дітей від російського балістичного терору".
 
"Захистити українських дітей від російського балістичного терору! Жодне завдання не є більш актуальним. Це наше головне послання на саміт НАТО цього тижня. Світові лідери від'їжджають до Анкари, але я хотів би, щоб вони почули те, що сім'ї в Києві почули цієї ночі", – написав Сибіга.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

путін може вдатися до мобілізації, щоб урятувати наступ в Україні. Але це не гарантує росії перемоги – Микола Бєлєсков
Політика
путін може вдатися до мобілізації, щоб урятувати наступ в Україні. Але це не гарантує росії перемоги – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 06 липня 2026, 11:22
У Карпатах триває третя зміна
Cуспільство
У Карпатах триває третя зміна "Королівського відпочинку" Павла Журила та Betking Foundation
06 липня 2026, 09:02
Україна нарощує далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі. Кремль досі не має ефективної відповіді – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі. Кремль досі не має ефективної відповіді – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 липня 2026, 18:12
Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
LifeStyle
Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
03 липня 2026, 17:11
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Новий маньчжурський кандидат. Частини 8-9 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 03 липня 2026, 14:10
Європа шукає дешевшу протиракетну оборону. Естонська Frankenburg хоче конкурувати з Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Європа шукає дешевшу протиракетну оборону. Естонська Frankenburg хоче конкурувати з Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 03 липня 2026, 11:26
Німецькі ліві популісти шукають союз із AfD. У Східній Німеччині це може відкрити ультраправим шлях до влади – Politico
Політика
Німецькі ліві популісти шукають союз із AfD. У Східній Німеччині це може відкрити ультраправим шлях до влади – Politico
Переклад iPress – 03 липня 2026, 07:48
Чесне хабарництво. Родина Трампа заробила мільярди на криптовалюті та державних проєктах – Wall Street Journal
Політика
Чесне хабарництво. Родина Трампа заробила мільярди на криптовалюті та державних проєктах – Wall Street Journal
Переклад iPress – 02 липня 2026, 13:01
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється