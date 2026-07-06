Зеленський закликав вийти із саміту НАТО із "сильним рішенням"
06 липня 2026, 10:12
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Президент України заявив, що причина у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів від союзників.
Під час масованої російської атаки українська протиповітряна оборона не збила жодну балістичну ракету. Президент України Володимир Зеленський заявив, що причина у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів від союзників.
Про це він написав у соцмережах.
"Наші воїни показали сьогодні хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет, але, на жаль, не по російській балістиці. І причина – саме у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів", – написав Зеленський.
Президент наголосив на важливості того, щоб світ, а передусім США, вийшли із саміту НАТО в Анкарі "із сильними рішеннями" на підтримку української протиповітняної оборони.
"Поки ракети до “петріотів” залишаються на складах союзників, це тільки заохочує росію далі “перемагати” житлові будинки. У США та Європи є достатньо сили цей терор зупинити", – додав глава держави.
На тлі цього міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав, що "найсильніший результат саміту в Анкарі – збільшення можливостей України щодо захисту наших дітей від російського балістичного терору".
"Захистити українських дітей від російського балістичного терору! Жодне завдання не є більш актуальним. Це наше головне послання на саміт НАТО цього тижня. Світові лідери від'їжджають до Анкари, але я хотів би, щоб вони почули те, що сім'ї в Києві почули цієї ночі", – написав Сибіга.