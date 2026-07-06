Зеленський закликав вийти із саміту НАТО із "сильним рішенням"

Президент України заявив, що причина у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів від союзників.

Під час масованої російської атаки українська протиповітряна оборона не збила жодну балістичну ракету. Президент України Володимир Зеленський заявив, що причина у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів від союзників.

Про це він написав у соцмережах.

"Наші воїни показали сьогодні хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет, але, на жаль, не по російській балістиці. І причина – саме у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів", – написав Зеленський.

Президент наголосив на важливості того, щоб світ, а передусім США, вийшли із саміту НАТО в Анкарі "із сильними рішеннями" на підтримку української протиповітняної оборони.