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ПОЛІТИКА

На засіданні Радбезу ООН, присвяченому Україні, учасники засудили війну та дії росії

14 січня 2023, 10:44
На засіданні Радбезу ООН, присвяченому Україні, учасники засудили війну та дії росії
Фото: Укрінформ
Рада безпеки ООН зібралаяся пізно ввечері 13 січня на чергове засідання щодо повномасштабної війни Росії проти України

На засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому Україні, заступниця Генерального секретаря з політичних питань та питань миробудування Розмарі Дікарло під час свого виступу заявила, що "ознак припинення війни в Україні поки немає".

"Вторгнення росії в Україні — це порушення Статуту ООН та міжнародного права. Воно створило гуманітарну катастрофу, спричинило травму для цілого покоління дітей і створило кризу, в тому числі продовольчу й енергетичну. І ці наслідки будуть ще важчими, якщо цей конфлікт продовжуватиметься. Поки що немає ознак, що цей конфлікт прямує до кінця. Питання вирішується у військовий спосіб, і зараз не схоже на те, що розпочинатиметься діалог. Але кожна війна рано чи пізно закінчується, і ми не можемо дозволити, щоб кожна війна продовжувалась", — зазначила вона.

Дікарло додала, що генеральний секретар готовий допомагати сторонам "припинити цей безсенсовний конфлікт на підставі Статуту і міжнародного права".

"Війна в Україні підходить до своєї річниці, і не видно кінця цьому стражданню. Протягом свят сили російської федерації продовжували свої атаки на ключові українські міста. Багато українців проводили цей святковий час у бомбосховищах, багато хто був далеко від своїх родин або оплакував померлих. Вранці 29 грудня було запущено атаки по Дніпропетровській, Херсонській, Кіровоградській області, по Києву, Одесі, Львову. І два дні потому, напередодні Нового року знову крізь пролунали сирени", — згадала Дікарло на початку свого виступу.

Вона також зазначила, що також посилилися бойові дії у Донецькій області: в Бахмуті, у Соледарі тривають невпинні битви — в тому числі вуличні, які загрожують цивільному населенню.

За її словами, було підтверджено 18 тисяч жертв серед цивільних від початку вторгнення росії, в тому числі понад 6 тисяч вбитих, решта поранені. Дікарло припустила, що реальні цифри набагато вищі.

Заступниця генсекретаря повідомила, що програма розвитку ООН запустила процес оцінки шкоди спільно із Світовим банком.

"Ця оцінка буде основою для відновлення критичних потреб, і зараз цей процес триває, зібрано близько 90% даних", — зазначила вона.

Дікарло сказала, що ООН вітає зусилля сторін щодо звільнення військовополонених, а також зернову ініціативу, яка "продовжує допомагати знижувати ціни на зерно в усьому світі". Водночас також повідомила, що ООН "закликає до усунення бар’єрів до доступу і до російських товарів для сільского господарства, таких як, зокрема, добрива", оскільки "це необхідно для сільського господарства в усьому світі".


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