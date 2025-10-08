Над секретними об’єктами оборонного гіганта Бельгії ширяють невідомі дрони

Через це підприємство вимагає чітких правил щодо того, як їх придушити чи збивати

Одна з найбільших європейських компаній протиповітряної оборони Thales Belgium заявила, що над її надсекретними заводами пролітає дедалі більша кількість безпілотників.

Директор компанії Thales Belgium у Бельгії Ален Кеврен заявив, що над об’єктами компанії спостерігають більше дронів, ніж було кілька місяців тому.

За його словами, такі інциденти відбуваються в той час, коли компанія прагне подвоїти свої виробничі потужності з виробництва некерованих і лазерних ракет FZ275 до 70 тисяч одиниць протягом найближчих кількох років, за умови наявності чіткого попиту.

Директор компанії пояснив, що французька багатонаціональна компанія доклала «величезних зусиль» для встановлення систем виявлення на своїх об’єктах. Компанія заявила, що може використовувати «глушилки» для блокування сигналу, необхідного для керування дронами та їх збивання.

Кеврен сказав, що проблема полягає в тому, що "нам це не дозволено законом". Одним із занепокоєнь щодо збивання дронів є те, що вони можуть завдати шкоди або травмувати людей, якщо впадуть.

За його словами, тепер такі країни, як Бельгія, повинні чітко визначити, "який правильний процес" для таких спостережень, зокрема, де закінчуються обов'язки поліції та починаються обов'язки компаній.

Директор Thales Belgium у Бельгії сказав, що компанія спостерігає "неймовірний" попит на свої ракети, оскільки НАТО намагається зробити безпечним свій повітряний простір. Зараз більшість поточного виробництва компанії іде в Україну.

За словами Кеврена, з моменту вторгнення дронів до Польщі компанія Thales отримала десятки запитів на свої ракети, враховуючи, що їхні ракети дальністю 8 кілометрів використовують загальнонатовські стандарти, які можуть бути встановлені в наявні системи озброєння.

Німеччина, Італія, Іспанія та Польща є одними з найбільших клієнтів компанії в НАТО, і фірма стверджує, що її ракети в чотири рази дешевші за альтернативні варіанти на ринку.