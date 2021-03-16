Нафта дешевшає через зростання запасів у США
Як передає "Укрінформ", про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $68,39 за барель, що на $0,49 (0,71%) нижче за ціну на час закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $64,94 за барель, що на $0,43 (0,66%) нижче рівня на час закриття попередньої сесії. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $68,88 і $65,39 відповідно.
У Сполучених Штатах запаси сирої нафти зростають через сильні лютневі морози, які зупинили оборудки з переробки і транспортування нафти. Для їх повного відновлення потрібен певний час.
"Запаси нафти значно збільшились за останні тижні в результаті перебоїв у роботі американських НПЗ, що призвело до зростання запасів нафти, які наблизилися до 500 мільйонів барелів", - йдеться в клієнтській записці ING Economics.
Німеччина, Франція та Італія планують призупинити використання вакцини AstraZeneca від COVID-19 після повідомлень про можливі серйозні побічні ефекти. Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що зв'язок між вакцинами і погіршенням стану вакцинованих наразі не встановлений.
Ці кроки підсилюють стурбованість стосовно повільних темпів вакцинації в регіоні, що може затримати відновлення економіки після пандемії в одному з найбільш постраждалих від коронавірусу регіонів.
Пандемія призвела до зниження попиту на нафту, але ціни відновилися до рівнів, що існували до глобальної кризи в галузі охорони здоров'я. Проте, зростання цін було обмежене тим, що впровадження вакцинації в більшості країн виявилося повільним.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 68,14 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 68,69 долара за барель, що на 19 центів нижче за рівень на час закриття торгів ($68,88).
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