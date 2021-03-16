Нафта дешевшає через зростання запасів у США

Ціни на нафту знижуються у вівторок, 16 березня, третю сесію поспіль через побоювання з приводу зростання запасів у США і попиту з боку таких країн, як Німеччина і Франція, які призупинили вакцинацію проти COVID-19 однією з вакцин.

Як передає "Укрінформ", про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $68,39 за барель, що на $0,49 (0,71%) нижче за ціну на час закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $64,94 за барель, що на $0,43 (0,66%) нижче рівня на час закриття попередньої сесії. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $68,88 і $65,39 відповідно.

У Сполучених Штатах запаси сирої нафти зростають через сильні лютневі морози, які зупинили оборудки з переробки і транспортування нафти. Для їх повного відновлення потрібен певний час.

"Запаси нафти значно збільшились за останні тижні в результаті перебоїв у роботі американських НПЗ, що призвело до зростання запасів нафти, які наблизилися до 500 мільйонів барелів", - йдеться в клієнтській записці ING Economics.

Німеччина, Франція та Італія планують призупинити використання вакцини AstraZeneca від COVID-19 після повідомлень про можливі серйозні побічні ефекти. Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що зв'язок між вакцинами і погіршенням стану вакцинованих наразі не встановлений.

Ці кроки підсилюють стурбованість стосовно повільних темпів вакцинації в регіоні, що може затримати відновлення економіки після пандемії в одному з найбільш постраждалих від коронавірусу регіонів.

Пандемія призвела до зниження попиту на нафту, але ціни відновилися до рівнів, що існували до глобальної кризи в галузі охорони здоров'я. Проте, зростання цін було обмежене тим, що впровадження вакцинації в більшості країн виявилося повільним.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 68,14 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 68,69 долара за барель, що на 19 центів нижче за рівень на час закриття торгів ($68,88).

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