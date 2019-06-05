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Нафтогаз подав скаргу до Єврокомісії на Газпром

"Щойно ми відкрили новий фронт у протистоянні з Газпромом - подали скаргу до Європейської комісії на антиконкурентні дії Газпрому"
Нафтогаз подав скаргу до Європейської комісії на антиконкурентні дії російського Газпрому на європейському газовому ринку.
Нафтогаз подав скаргу до Єврокомісії на Газпром Ілюстрація: ria.ru

"Щойно ми відкрили новий фронт у протистоянні з Газпромом - подали скаргу до Європейської комісії на антиконкурентні дії Газпрому", - зазначив Вітренко, Вітренко на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, у скарзі детально проаналізовано, як російський монополіст зловживає своїм домінуючим становищем на ринку та обмежує конкуренцію.

"У цій скарзі ми детально аналізуємо, як завдяки Північному потоку - 2, блокуванню віртуального реверса, контролю над компаніями на європейському ринку газу, Газпром зловживає своїм домінуючим становищем та обмежує конкуренцію. Ми також обґрунтовуємо наші права подати цю скаргу (хоча ми і не компанія з Європейського Союзу) і, що важливо, пропонуємо конкретні механізми вирішення зазначених у скарзі проблем", - пояснив Вітренко.

Він наголосив, що скарга до Єврокомісії була підготовлена разом із провідними європейськими експертами та юристами.

На думку Вітренка, якщо антиконкурентні дії Газпрому вдасться зупинити, "Ми збережемо для України доходи від транзиту газу. Нагадаю, відсутність транзиту газу означатиме втрату 4 відсотків ВВП і економічний спад вже у 2020 році".

Також посадовець висловив переконання, що Україні вдасться здешевити імпортований газ.

"Це буде можливим завдяки тому, що потужності української ГТС для транзиту газу зможуть використовувати європейські покупці газу у Газпрому, які будуть його отримувати на східному кордоні України, а також незалежні від Газпрому компанії, які видобувають газ в РФ або купують його в Середній Азії", - пояснив Вітренко.

Інші подробиці щодо скарги Нафтогазу до Єврокомісії посадовець пообіцяв повідомити згодом.

Нагадаємо, що Україна готова відновити транзит нафти до ЄС.

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06 05 2019 20:21
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