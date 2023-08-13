Напруженість між Україною та Польщею через зерно натякає на втому від війни – WP

Напруга також вказує на виснаження і розхитані нерви, оскільки російське вторгнення наближається до 18-місячної позначки.

З перших днів повномасштабного вторгнення росії Польща була одним з найвірніших прихильників України, надаючи військову та економічну допомогу, а також приймаючи мільйони українських біженців, однак почала накопичуватися втома від війни.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Минулого тижня між польськими та українськими офіційними особами відбулося відкрите зіткнення після того, як Марцін Пжидач, радник із зовнішньої політики президента Польщі Анджея Дуди, заявив, що Україна має "почати цінувати ту роль, яку Польща зіграла для України в останні місяці та роки".

Його зауваження були відповіддю на зростаючу суперечку між Києвом та Варшавою з приводу експорту українського зерна до Польщі, в якому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав дії Польщі "недружніми і популістськими".

"Україна дійсно отримала велику підтримку з боку Польщі. Сьогодні найважливіше захистити інтереси польського фермера", - сказав Пшидач.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Польщі Бартоша Чихоцького для обговорення 1 серпня після коментарів Пшидача. Наступного дня польські офіційні особи викликали посла України Василя Зварича для аналогічної розмови.

Відносини з Україною на даний момент "не найкращі", заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський. Україна "не повинна нападати на своїх союзників", додав він.

Як йдеться в матеріалі, ця суперечка також підкреслила балансування, з яким стикається Україна, намагаючись узгодити свої нагальні потреби з потребами своїх сусідів і прихильників - союзників, від яких зараз залежить саме існування Києва, - а також намагаючись звести до мінімуму будь-які розбіжності в думках, які москва могла б експлуатувати.

Як йдеться в матеріалі, напруга також вказує на виснаження і розхитані нерви, оскільки російське вторгнення наближається до 18-місячної позначки, що викликає тривогу у деяких спостерігачів.