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ПОЛІТИКА

НАТО має усвідомити загрозу щодо співпраці росії та Туреччини у сфері атомної енергетики – FT

21 серпня 2024, 16:48
НАТО має усвідомити загрозу щодо співпраці росії та Туреччини у сфері атомної енергетики – FT
Ердоган проголосив проєкт "Аккую" своїм планом зменшення енергетичної залежності Туреччини, зокрема від росії, але замість цього Туреччина та росія будуть пов'язані між собою протягом наступного століття.

Коли мова йде про турецько-російські зв'язки, Альянс зіштовхується з великою проблемою — це стосується атомної електростанції "Аккую". Ердоган любить називати цей об'єкт, що будується російською державною компанією "Росатом" на узбережжі Середземного моря, "першою атомною електростанцією Туреччини". Насправді вона належить росії. Вона зберігає контрольний пакет акцій, але несе всі фінансові, операційні та будівельні ризики.

Про це пише Financial Time.

росія відповідає за будівництво, експлуатацію, навчання персоналу, поводження з відпрацьованим ядерним паливом та остаточне виведення з експлуатації атомної електростанції. Контракти типу "будівництво-володіння-експлуатація" дорого обходяться москві, тому росія застосувала їх тільки на АЕС "Аккую" і не хоче використовувати знову. Але владімір путін, мабуть, вважає, що вигоди від володіння стратегічною інфраструктурою в одній з країн НАТО переважують фінансові ризики. Ердоган проголосив проєкт "Аккую" своїм планом зменшення енергетичної залежності Туреччини, зокрема від росії, але замість цього Туреччина та росія будуть пов'язані між собою протягом наступного століття через 60-річний цикл експлуатації та подальший процес виведення з експлуатації атомної електростанції.

"Опозиційні партії Туреччини виступають проти проєкту. Щоб захистити його, Ердоган підписав міжурядову угоду з Путіним, що конституційно унеможливлює її оскарження урядом, який прийде до влади після Ердогана. Це означає, що росія матиме прямий контроль над стратегічною інфраструктурою в країні НАТО протягом 100 років, незалежно від того, хто буде при владі", — пише газета.

Крім того, атомна електростанція "Аккую" розташована близько до важливих військових об'єктів НАТО в Туреччині, зокрема до найбільшого складу ядерної зброї НАТО та радіолокаційної станції протиракетної оборони.

Зважаючи на угоду "будівництво-володіння-експлуатація", російські персонал і ресурси можуть опинитися поруч з цими об'єктами НАТО. Туреччина може побудувати ще один радар для захисту станції. Військові аналітики й представники оборонних відомств побоюються, що, оскільки АЕС "Аккую" належить росії, москва може вимагати експлуатації цього радара і ввести війська для забезпечення безпеки.

ТуреччинаАтомна енергетикаросія загроза

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