Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

НАТО може взяти під захист небо над заходом України: обговорення тривають

27 травня 2024, 14:53
НАТО може взяти під захист небо над заходом України: обговорення тривають
Фото: Ukrinform
Деякі країни НАТО готові розширити підтримку Києва і діяти безпосередньо на території України.

Про це повідомляє найбільший німецький таблоїд Bild в Telegram-каналі. 

"За розширення допомоги виступають Естонія, Велика Британія, Польща, Канада, Литва, Франція. Проти - США і Німеччина", - йдеться в дописі. 

Кінцевих рішень наразі немає, але тривають переговори одразу про кілька сфер - навчання, логістика та протиповітряна оборона. 

Щодо навчання, то обговорюється навчання солдатів ЗСУ інструкторами НАТО на території України. 

"Думки про те, чи варто сотням тисяч українців літати Європою заради навчання або краще послати кілька інструкторів у Західну Україну, не слід скидати з рахунків. Розумніше й економічніше відправляти інструкторів в Україну", - сказав екс-глава оперативного штабу Міноборони ФРН Ніко Ланге. 

Днями це підтверодив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Щодо логістики, то низка країн НАТО, зокрема Велика Британія, Канада та Естонія, готові поставляти зброю і боєприпаси не тільки до кордонів України, а й далі до лінії фронту. 

Наразі в кількох західних країнах розробляється концепція "передової логістики".

І останній пункт - протиповітряна оборона. 

Триває обговорення захисту повітряного простору Західної України зенітними комплексами НАТО. І

ніціатором "розширеної ППО" виступає Польща, але остаточного рішення ще теж немає.
НАТОпідтримка Українизахист неба

Останні матеріали

Лондонська нерухомість путіна на мільйони фунтів. Нове джерело фінансування України – The Telegraph
Політика
Лондонська нерухомість путіна на мільйони фунтів. Нове джерело фінансування України – The Telegraph
Переклад iPress – 27 травня 2024, 15:09
Україна перетнула відразу дві червоні лінії росіян. Це – послання до США – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна перетнула відразу дві червоні лінії росіян. Це – послання до США – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 травня 2024, 11:36
Війна в Україні: ігноруючи ядерні заяви путіна. Москва розтринькує свої військові резерви на імітацію – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні: ігноруючи ядерні заяви путіна. Москва розтринькує свої військові резерви на імітацію – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 27 травня 2024, 09:12
путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Політика
путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Переклад iPress – 24 травня 2024, 15:05
Червоний прапор для російського генштабу. Півтори доби механізованих штурмів з боку росії та одна погана новина для Повітряних сил України – Том Купер
Політика
Червоний прапор для російського генштабу. Півтори доби механізованих штурмів з боку росії та одна погана новина для Повітряних сил України – Том Купер
Переклад iPress – 24 травня 2024, 12:23
Доля України в руках Байдена. Чи не зробить він знову неправильний вибір? – Джонатан Світ і Марк Тот
Політика
Доля України в руках Байдена. Чи не зробить він знову неправильний вибір? – Джонатан Світ і Марк Тот
Переклад iPress – 24 травня 2024, 08:25
нова російська імперія путіна – це кошмарно кривавий фарс. Як і наступ до Дня перемоги – Девід Екс
Політика
нова російська імперія путіна – це кошмарно кривавий фарс. Як і наступ до Дня перемоги – Девід Екс
Переклад iPress – 23 травня 2024, 15:46
Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Політика
Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Переклад iPress – 23 травня 2024, 12:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється