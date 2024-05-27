НАТО може взяти під захист небо над заходом України: обговорення тривають

Деякі країни НАТО готові розширити підтримку Києва і діяти безпосередньо на території України.

Про це повідомляє найбільший німецький таблоїд Bild в Telegram-каналі.

"За розширення допомоги виступають Естонія, Велика Британія, Польща, Канада, Литва, Франція. Проти - США і Німеччина", - йдеться в дописі.

Кінцевих рішень наразі немає, але тривають переговори одразу про кілька сфер - навчання, логістика та протиповітряна оборона.

Щодо навчання, то обговорюється навчання солдатів ЗСУ інструкторами НАТО на території України.

"Думки про те, чи варто сотням тисяч українців літати Європою заради навчання або краще послати кілька інструкторів у Західну Україну, не слід скидати з рахунків. Розумніше й економічніше відправляти інструкторів в Україну", - сказав екс-глава оперативного штабу Міноборони ФРН Ніко Ланге.

Днями це підтверодив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Щодо логістики, то низка країн НАТО, зокрема Велика Британія, Канада та Естонія, готові поставляти зброю і боєприпаси не тільки до кордонів України, а й далі до лінії фронту.

Наразі в кількох західних країнах розробляється концепція "передової логістики".

І останній пункт - протиповітряна оборона.

Триває обговорення захисту повітряного простору Західної України зенітними комплексами НАТО. І

ніціатором "розширеної ППО" виступає Польща, але остаточного рішення ще теж немає.