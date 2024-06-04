НАТО оприлюднить пакет безпеки України як "крок" до членства – ЗМІ

Альянс запропонує Києву пакет заходів безпеки під час щорічного саміту цього літа у Вашингтоні.

Очікується, що НАТО не прийме давній запит країни на членство на тлі вторгнення росії.

Про це повідомляє військовий портал Defense Express.

За словами посла США в НАТО Джуліанни Сміт, окрім оприлюднення пакету у липні, приблизно 32 країни завершують серію двосторонніх угод щодо підтримки України напередодні саміту.

"Союзники запропонують цілий пакет результатів, які слугуватимуть мостом до їхнього членства в альянсі", - сказав Сміт.

Вона додала, що частиною пакету буде мова, яку ми використовуємо для опису прагнень України до членства в самій декларації.

"Частиною цього буде інституціоналізація частини двосторонньої підтримки, яка наразі надається Україні, і передача її під командування НАТО. Частиною цього буде робота з визначення нових ресурсів для наших друзів в Україні та забезпечення того, щоб ми надіслали сигнал Москві, що альянс НАТО нікуди не дінеться", – додала посол.

Президент України Володимир Зеленський попросив прискореного вступу до альянсу невдовзі після повномасштабного вторгнення рф в 2022 році — прохання, яке НАТО відхилило на минулорічному саміті в Литві.

Натомість НАТО запропонувало Україні багаторічний пакет допомоги, спрямований на зміцнення її оборони та відхід від обладнання радянських часів.

Вступ України до НАТО дозволить Києву застосувати положення про колективну оборону альянсу, потенційно спровокувавши ширший регіональний конфлікт з росією. Президент США Джо Байден минулого року заявив, що війна з москвою має бути закінчена до вступу України в альянс.

Проте під час квітневого візиту до Києва генсек НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що "Україна стане членом НАТО".

"Робота, яку ми зараз виконуємо, ставить вас на незворотній шлях до членства в НАТО, щоб, коли прийде відповідний час, Україна могла стати членом НАТО негайно", – сказав генсек.

Деякі оборонні компанії з блоку НАТО висловили зацікавленість у спільному виробництві певних військових можливостей, таких як безпілотні системи.

В травні США оголосили про пакет зовнішнього військового фінансування у розмірі 2 мільярдів доларів США, який в основному спрямований на допомогу Україні у розвитку її оборонно-промислової бази.