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НАТО розробляє секретні інструкції на випадок участі країн-членів у конфлікті – Bloomberg

14 лютого 2023, 13:44
НАТО розробляє секретні інструкції на випадок участі країн-членів у конфлікті – Bloomberg
Джерело: ua.news
Cекретні інструкції розробляють на випадок, якщо країни-члени Альянсу візьмуть участь у високоінтенсивному конфлікті, за якого союзники повинні захищати один одного за статтею 5.

На зустрічі в Брюсселі уже цього тижня міністри оборони країн НАТО підпишуть нові політичні інструкції. 

Про це повідомляє Bloomberg.

У документі встановлять інвестиційні вимоги до союзників для підготовки до будь-якої потенційної майбутньої військової діяльності.

В інструкціях також будуть розроблені способи одночасної участі НАТО в так званому високоінтенсивному конфлікті за статтею 5. А союзникам по НАТО буде запропоновано спрямувати інвестиції на можливості, необхідні для колективної оборони: більш важкі сили, більше протиповітряної та протиракетної оборони.

Після ухвалення інструкцій військове командування НАТО протягом наступних місяців детально окреслить вимоги до кожного союзника. Альянс також хоче збільшити витрати на оборону.

"Якби Столтенбергу вдалося отримати згоду всіх, що 2% повинні бути мінімальним, то це вже було б політично значущим процесом", - сказав старший науковий співробітник Німецької ради з міжнародних відносин і колишній помічник генсека НАТО Генріх Браусс.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що 14−15 лютого в Брюсселі відбудеться зустріч міністрів оборони країн Альянсу.

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