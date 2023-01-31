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ПОЛІТИКА

НАТО та Японія обіцяють зміцнити зв’язки перед загрозою безпеки з боку росії та Китаю

31 січня 2023, 14:11
НАТО та Японія обіцяють зміцнити зв’язки перед загрозою безпеки з боку росії та Китаю
джерело usnews
НАТО і Японія зміцнюватимуть відносини, оскільки вторгнення росії в Україну та її військове співробітництво з Китаєм, що зростає, створили найнапруженішу обстановку в галузі безпеки з часів Другої світової війни.

Про це повідомляє Reuters .

"Світ перебуває в історичному переломному моменті в найсерйознішій та найскладнішій безпеці з часів закінчення Другої світової війни", - йдеться у заяві генсека НАТО Йєнса Столтенберга та прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди.

Коментарі прозвучали у заяві, опублікованій під час поїздки Столтенберга до Японії після візиту до Південної Кореї, під час якої він закликав Сеул збільшити військову підтримку України та зробив аналогічні попередження про зростання напруженості у відносинах із Китаєм.

Він також висловив стурбованість ядерними загрозами з боку росії, спільними військовими навчаннями росії та Китаю поблизу Японії та розробкою Північною Кореєю ядерної зброї.

Столтенберг заявив журналістам, що перемога росії в Україні надасть сміливості Китаю в той час, коли він нарощує свої збройні сили, "залякуючи своїх сусідів та погрожуючи Тайваню".

"Ця війна - не просто європейська криза, а виклик світовому порядку", - додав він.

"Пекін уважно спостерігає та здобуває уроки, які можуть вплинути на його майбутні рішення. Те, що відбувається сьогодні в Європі, завтра може статися у Східній Азії", - повідомив Столтенберг.

Кісіда і президент Південної Кореї Юн Сок Йоль стали першими лідерами своїх країн, які були присутні на саміті НАТО минулого року як спостерігачі.

Наприкінці минулого року Японія оприлюднила великі плани щодо посилення свого оборонного потенціалу. Ці зміни колись були немислимі для пацифістської країни, і вони зроблять її третьою за величиною військових витрат після США та Китаю.

У заяві також йдеться, що зміцнення співробітництва з НАТО в таких галузях, як безпека на морі та контроль над озброєннями, кіберпростір і дезінформація, ще більше допоможе реагувати на змінну стратегічну обстановку.

Зустріч відбувається у той час, коли Японія готується провести у травні щорічний саміт Великої сімки (G7), коли очікується, що вторгнення росії до України стане головною темою обговорення.

Раніше повідомлялось, що Японія оголосила нові санкції проти рф.

ЯпоніявійнаНАТОСтолтенберг

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