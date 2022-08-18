Нацбанк відклав перехід системи електронних платежів на цілодобовий режим

Національний банк через війну відклав перехід системи електронних платежів (СЕП) на цілодобовий режим. Тепер перехід планується на 1 квітня 2023 року.

Про це регулятор повідомив у четвер, за два дні до запланованого запуску СЕП нового покоління.

"До війни ми планували перейти на новий стандарт із 20 серпня 2022 року. Зважаючи на об’єктивні причини та дію воєнного стану, Національний банк відтерміновує перехід", – заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

СЕП обслуговує 97% міжбанківських платежів у державі, визнана системно важливою платіжною системою України. За даними НБУ, у середньому в день СЕП обробляє 1,8 млн платежів на суму близько 229 млрд грн.

Зараз СЕП забезпечує приймання міжбанківських платежів з 01:00 до 24:00. У роботі системи існує технологічна перерва впродовж однієї години під час переходу на новий банківський день – з 00:00 до 01:00.

Нова СЕП на базі міжнародного стандарту ISO 20022 надасть банкам та бізнесу нові можливості, підвищить безпеку платежів та посилить конкуренцію на платіжному ринку.

Крім того, перехід на ISO 20022 разом з упровадженням IBAN створюють технологічне підґрунтя для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та реалізації сервісу миттєвих платежів в Україні.

Раніше повідомлялось, що НБУ фіксує зростання приватних грошових переказів в Україну третій місяць поспіль.