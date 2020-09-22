Навколо комети вперше зафіксували "полярне сяйво"

У новому аналізі даних, зібраних космічним апаратом Rosetta, було виявлено, що простір навколо комети 67P Чурюмова-Герасименка (67P/CG) світиться так званим авроральним випромінюванням в далекому ультрафіолетовому діапазоні

Прилади міжпланетної станції Rosetta вперше зареєстрували ультрафіолетове сяйво навколо комети Чурюмова-Герасименка.

Варто зауважити, що це явище було зафіксовано в атмосферах усіх планет, окрім Меркурія, повідомляє "Укрінформ". Навіть у супутників Юпітера Ганімеда і Європи є полярні сяйва, але ніколи досі на кометі не спостерігалося подібних сяйв.

У новому аналізі даних, зібраних космічним апаратом Rosetta, було виявлено, що простір навколо комети 67P Чурюмова-Герасименка (67P/CG) світиться так званим авроральним випромінюванням в далекому ультрафіолетовому діапазоні.

"Я вивчав полярні сяйва Землі протягом п’яти десятиліть. Виявлення полярних сяйв близько 67P, де відсутнє магнітне поле, дивно і захоплююче", - сказав фізик Джим Берч із Південно-Західного дослідницького інституту.

Полярні сяйва виникають при активації заряджених частинок в атмосфері. На Землі, наприклад, сонячний вітер дме в магнітосферу і там взаємодіє з зарядженими частинками. Ці частинки падають дощем в верхні шари атмосфери і направляються по лініях магнітного поля до полюсів, де вони проявляються у вигляді мерехтіння світлових завіс.

Однак на різних тілах це працює по-різному. Сяйва Ганімеда і Європи генеруються взаємодією з магнітним полем Юпітера. У Венери немає власного магнітного поля, про яке ми знаємо, але взаємодія з сонячним вітром створює досить сильне поле, щоб викликати полярні сяйва. Атмосфера Марса надзвичайно тонка, але його слабке магнітне поле також може підтримувати полярні сяйва. Постійне сяйво Юпітера викликано не сонячним вітром, а якимось загадковим механізмом, який ще належить відкрити.

Комета 67P/CG не має навіть запозиченого магнітного поля. Але у неї є свого роду атмосфера - газова оболонка, яка називається комою, яка оточує ядро ​​активної комети, коли вона наближається до Сонця досить близько, щоб заморожені в ній льоди могли танути.

Дослідники заявили, що поєднання процесу прискорення і процесу збудження робить полярне сяйво комети 67P / CG унікальним в Сонячній системі. Це відкриття може дати нові ключі до розуміння того, як полярні сяйва генеруються по всій Сонячній системі.

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