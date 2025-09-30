Навроцький вніс до Сейму Польщі законопроєкти "проти бандеризму"

Покарання передбачено, серед іншого, за заперечення "злочинів геноциду, вчинених проти поляків на Волині"

Президент Польщі Кароль Навроцький вніс на розгляд Сейму поправки до закону про Інститут національної пам'яті та Кримінального кодексу, які мають на меті запровадити покарання за заперечення "злочинів українських націоналістів".

Про це повідомила канцелярія глави держави.

Законопроєкти "протидіють поширенню неправдивих тверджень щодо діяльності ОУН франції Бандери та Української Повстанської Армії, а також інших українських формувань, які співпрацювали з Третім німецьким рейхом".

Покарання передбачено, серед іншого, за заперечення "злочинів геноциду, вчинених проти поляків на Волині". Також законопроєкти пропонують зробити суворішими кримінальні санкції проти тих, хто вчинив незаконне перетинання кордону або організував переправлення людей через кордон.