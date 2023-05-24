Найбільший у світі авіаносець США прибув до Осло для участі в навчаннях НАТО – Reuters

У москві знову істерика.

Найбільший у світі американський авіаносець Gerald R. Ford увійшов до Осло (Норвегія) в середу, 24 травня. Це стало першим випадком для такого корабля США як демонстрація сили Альянсу в період загострення напруженості між НАТО та росією через війну в Україні.

Про це пише Reuters.

Екіпаж корабля найближчими днями буде проводити навчання зі збройними силами Норвегії вздовж узбережжя країни.

"Цей візит – важливий сигнал про тісні двосторонні відносини між США та Норвегією і сигнал про довіру до колективної оборони і стримування", - прокоментував представник норвезького об'єднаного штабу Йонні Карлсен.

Норвезькі ЗМІ повідомили, що авіаносець пройде на північ від Полярного кола. Карлсен відмовився коментувати цю інформацію.

У москві вибухнули істерикою через прибуття американського авіаносця до Осло. Посольство росії в Осло засудило візит авіаносця до Осло.

"Враховуючи, що в Осло визнають, що росія не становить прямої військової загрози для Норвегії, такі демонстрації сили виглядають нелогічними та шкідливими", – йдеться у повідомленні посольства.

Посольство рф також заявило, що на півночі "немає ні питань, які потребують військового розв’язання, ні тих, де необхідне втручання ззовні".