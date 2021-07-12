НБУ доповнив перелік буферів капіталу для банків

Формування банками контрциклічного буфера та буфера системного ризику здійснюватиметься в разі наявності ознак, які свідчитимуть про посилення циклічних чи нециклічних системних ризиків

Національний банк доповнив перелік буферів капіталу, які банки мають формувати для підвищення спроможності протистояти ризикам у період фінансової та економічної нестабільності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"До переліку запроваджених у 2015 році буферів капіталу (консервації, контрциклічного та системної важливості) включено буфер системного ризику, який має формуватися для пом’якшення впливу нециклічних системних ризиків", - йдеться у повідомленні.

Національний банк у 2020 році відтермінував формування банками буферів консервації та системної важливості. Рішення було зумовлене запровадженням у країні карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням COVID-19. Про відновлення формування цих буферів Національний банк повідомить банки в І кварталі 2022 року.

Формування банками контрциклічного буфера та буфера системного ризику здійснюватиметься в разі наявності ознак, які свідчитимуть про посилення циклічних чи нециклічних системних ризиків. Про дату початку формування буферів капіталу та їх значення Національний банк повідомлятиме завчасно. Це надасть банкам змогу вжити необхідних заходів для дотримання встановлених вимог.

Для контролю за формуванням банками буферів капіталу у встановленому розмірі запроваджено термін "комбінований буфер капіталу", який визначатиметься як сукупний розмір установлених для банку буферів капіталу. Такі зміни затверджені постановою правління Національного банку України №131 "Про затвердження змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні" від 3 грудня 2021 року та набирають чинності 7 грудня 2021 року.

Нагадаємо, що Національний банк України надав рефінансування двом банкам на 425 млн грн.