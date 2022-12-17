Необхідну кількість підписів набрала петиція із проханням ветувати закон про кримінальну відповідальність військових

Петиція із закликом до президента Володимира Зеленського накласти вето на законопроєкт № 8271, який передбачає додаткову відповідальність для військових, набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Тепер її має розглянути президент.

"Коли законопроект № 8271 стане законом, командування отримає безпрецедентні важелі шантажу та карання військових тюрмою майже за будь-яку критику їхніх рішень, навіть якщо ці рішення некомпетентні та спираються на невдалий бойовий менеджмент", — пише автор петиції Тетяна Костогризенко.

Рух "Чесно" писав, що цей законопроєкт обмежує право військових на судовий захист, де судді можуть не враховувати всі обставини, коли розглядатимуть справу про військові злочини. За невиконання наказу чи непокору військових зможуть позбавляти волі легким ударом суддівського молотка.