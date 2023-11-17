Непопулярність Байдена і Трампа підживлює надії третіх партій на вибори в США у 2024 році – Reuters

Такої великої кількості кандидатів у президенти поза традиційними партіями (республіканцями і демократами), як зараз, не було в США з 1990-х років.

Зіткнувшись з потенційною необхідністю обирати між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом у президентських перегонах 2024 року, багато американців відчайдушно шукають молодших і менш суперечливих кандидатів.

Про це пише Reuters.

Байден і Трамп вже почали змагатися між собою на тлі того, як США намагаються впоратися із загостреними економічними проблемами, великим політичним розколом, протиріччями щодо атак Ізраїлю на Сектор Гази за підтримки США.

Близько 63% дорослого населення США, за даними останнього опитування Gallup, згодні з твердженням, що Республіканська та Демократична партії "настільки погано" представляють інтереси американського народу, що "необхідна третя основна партія". Це на 7 процентних пунктів більше, ніж рік тому, і є найвищим показником з тих пір, як Gallup вперше поставив це питання у 2003 році.