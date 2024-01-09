Незавершена справа Німеччини. Або як "переломний момент" Шольца пов’язаний з Україною – Бенджамін Талліс

Старший науковий співробітник Німецької ради з міжнародних відносин Бенджамін Талліс у своїй статті для Internationale Politik аналізує, як "переломний момент" (Zeitenweide) канцлера Олафа Шольца, а точніше зволікання з виконанням обіцянок, впливає на внутрішню та зовнішню політику Німеччини, зокрема й щодо ставлення до допомоги Україні і боротьби з росією. Експерт демонструє, як внутрішня політика канцлера шкодить ФРН на міжнародній арені та її репутації серед союзників. Наразі зростає внутрішній тиск на очільника німецького уряду Олафа Шольца, щоб він дав зелене світло на передачу Україні ракет великої дальності Taurus, які стали б значним поповненням арсеналу озброєнь Києва для нанесення ударів по критично важливих російських об'єктах далеко за лінією фронту. iPress зробив підбірку виступів німецьких політиків з цього приводу.

Бенджамін Талліс у Internationale Politik пише, що незважаючи на всі обіцянки, Німеччина занадто часто створює враження, що відстає в питаннях безпеки, оборони і геополітики – на превеликий жаль для своїх союзників і власного населення.

"Переломний момент" завершився, і все ж він ще має бути реалізований. Етап епохальних змін, про які федеральний канцлер Олаф Шольц оголосив наприкінці лютого 2022 року, ніби дійшов кінця. Розпочалася нова ера. Ми входимо у новий світ, який зараз народжується – хоч і з великим болем.

Це "переломний момент" в іншому сенсі – завдання трансформації, про яке говорив Шольц, залишилося незавершеним. Завдання полягає в тому, щоб знайти відповідь на зміни у світі, на які відкрив нарешті очі німецькому політикуму напад росії на Україну. Але виконання цього завдання було повільне і проблемне, оскільки канцлер та інші намагалися відвернутися від своїх обіцянок переломного моменту.

Вони відмовилися від одних зобов'язань, інші вирішували дуже повільно, а про треті явно забули. Тож канцлер і його уряд завдали шкоди найважливішим відносинам країни. Вони розлютили союзників, чиї сподівання самі ж наростили, особливо європейських. Через гальмування змін у Німеччині вони наражають ці країни на ризики. Ризикують і самі німці, багато з яких не відчувають, що їхній уряд представляє їхні інтереси належним чином. Довгострокові інтереси мешканців ФРН постраждають, якщо не продовжувати роботу над тим, щоб зробити світ безпечним для їхніх цінностей.

Тим не менш, цей "переломний момент" приніс прогрес, змусивши Німеччину надати Україні зброю в достатній кількості, щоб запобігти поразці – навіть якщо Берлін не пішов так далеко, щоб надати Києву те, що було б необхідним для перемоги. У ширшому сенсі, "переломний момент", перш за все, відкрив нові горизонти, ініціював нові дебати і запустив процеси рефлексії, які супроводжувалися опором, проте були серйозними. Цього "джина" не можна повернути назад у пляшку.

Багато чого ще належить зробити, щоб зберегти перспективу реальних змін і зміцнити нестабільний фундамент, на якому тепер повинні будувати ті, хто все ще прагне завершити роботу мінливих часів.

Старі протиріччя. Німецькі екологія, енергетика та внутрішня політика непокоять сусідів

Необхідність поступової і дуже швидкої відмови від російського газу надала нового імпульсу дискусії про енергетичний мікс Німеччини. Окрім екологічного виміру, дебати також набули чіткого геополітичного контексту. Водночас ця зміна дала зрозуміти, як багато можна досягти, якщо є політична воля. Той факт, що два великі термінали з прийому зрідженого природного газу (ЗПГ) змогли запрацювати протягом дев'яти місяців, дозволив Шольцу похвалитися "новим темпом Німеччини", навіть якщо в інших сферах політики приводів для гордості.

Експерти, які стверджували, що проблема полягає не в закупівлі енергоносіїв у авторитарних режимів (таких як росія), а в недостатній диверсифікації джерел постачання, відчувають підтвердження своєї правоти, побачивши новий мікс постачальників, який включає Катар і Азербайджан, а також Норвегію та інші країни. Однак цю точку зору ставлять під сумнів ті, хто вважає, що ведення бізнесу з авторитарними режимами і збагачення автократів за своєю суттю є проблематичним. Це також стосується тих, хто хоче скористатися моментом для прискорення "зеленого" переходу країни від викопного палива до відновлюваної енергетики.

На жаль, енергетичний перехід – особливо сонячна та вітрова енергетика, два основні джерела відновлюваної енергії в Німеччині – покладається на матеріали та технології з Китаю. Це означає, що він піддається значним геополітичним ризикам, які ще не були належним чином враховані. Оскільки виробництво енергії коливається залежно від положення сонця або сили вітру, подальші прогалини необхідно заповнювати за рахунок більш стабільних джерел.

У цій ситуації федеральний уряд вирішив вдатися до екологічно шкідливої вугільної генерації замість того, щоб переглянути давнє рішення про поступову відмову від ядерної енергетики. Це викликало критичну дискусію в країні та за кордоном щодо політичних догм Німеччини, проте не завадило деяким німецьким активістам критикувати ядерні програми сусідніх Франції та Польщі. Водночас цей крок не усунув підозри, що деякі люди в Берліні – і у великій німецькій промисловості – будуть тільки раді повернутися до російського викопного палива, якщо путін піде (очевидно, незалежно від того, хто буде його наступником).

Такі настрої посилюють більш фундаментальне занепокоєння тим, що Німеччина досі не відмовилася від своїх попередніх (гео)економічних переконань, але чіпляється за залишки "співпраці через торгівлю" (щоправда, поки що не з росією) та попередньої епохи неоліберальної глобалізації та вільної торгівлі. Берлін зосереджується на зменшенні ризиків (а не на роз'єднанні), а китайська стратегія країни передусім наголошує на контрольованому управлінні ризиками.

Однак досі не зрозуміло, наскільки інтереси та позиції німецької держави, німецького населення та німецьких компаній дійсно гармонійно поєднуються між собою. Оскільки деякі компанії вважаються "занадто великими, щоб збанкрутувати" і тісно пов'язані з КНР, існує ризик, що приватизація прибутків призведе до соціалізації ризиків. Підхід Канцелярії до подальшого заохочення бізнесу та інвестицій з Китаєм, включно з просуванням продажу трохи менше 25 відсотків акцій терміналу в порту Гамбурга китайській державній компанії, мало сприяє вирішенню цієї проблеми.

Ця невизначеність викликає занепокоєння у таких союзників, як Чеська Республіка, яка майже не має власної залежності від Китаю, але відчуває, що вона не є повністю вільною від нього через тісні зв'язки з німецькою економікою. Особливо тому, що з коаліційним урядом Німеччини виявилося важко мати справу, а канцлер, коли він діє рішуче, часто здається глухим до занепокоєння своїх союзників.

Звичайно, це не єдина причина, чому постраждала репутація Німеччини в Центральній і Східній Європі, і справа не лише в минулих відносинах Берліна з москвою. Також втрачено пієтет, який колись виявлявся до ФРН як до високосучасного, технологічно розвиненого і процвітаючого суспільства. Німеччину обігнали її сусіди в кількох аспектах, і, принаймні, коли йдеться про цифровізацію та бюрократію, здається, що вона застрягла в минулому.

Рух в уповільненому темпі. Сьогодні робиться те, що мало бути зроблене на позавчора

Попри всі розмови останніх двох років, часто складається враження, що Берлін пасе задніх у питаннях безпеки, оборони та геополітики. Це не означає, що нічого не змінилося. Німеччина пройшла довгий шлях, хоч і повільно, до постачання зброї Україні. Навіть якщо існують сумніви щодо її середньострокових зобов'язань досягти 2-відсоткового показника оборонних витрат НАТО, вона фактично виділила більше грошей на оборону. І що, можливо, найважливіше: Німеччина погодилась надати бригаду, яка буде постійно дислокована в Литві для Посиленої передової присутності Північноатлантичного альянсу. Коли вона прибуде, місцеві жителі будуть дуже вдячні їй за це.

Але все це – справа вчорашнього дня, виправлення старих прорахунків, і то не повністю. Спеціальний фонд Бундесверу використовується для оплати товарів зі старого списку закупівель. Він заповнює деякі, але далеко не всі, з незліченних прогалин у збройних силах. Присутність військ у Литві збільшується, оскільки вона виявилася недостатньою для заспокоєння союзників і стримування росії. На відміну від заявленої Шольцем мети, Німеччина, вочевидь, не готова стати гарантом безпеки для Європи або навіть відповідати своїй самопроголошеній особливій відповідальності за європейську безпеку. Процес, спрямований на зміну цієї ситуації, просувається недостатньо швидко.

Це висвітлює ще більш фундаментальну проблему: імпульс, який призвів до промови про переломний момент, ґрунтувався на помилковому аналізі загроз. Передбачалося, що Київ впаде за кілька днів, і тоді тріумфуюча росія звернеться до нових цілей, ще ближче до Німеччини. Ось чому здавалося, що необхідно швидко модернізуватися. Але українці хоробро відбивалися і дали своїм союзникам шанс і вагомі підстави постачати їм більше зброї. Зрештою, Німеччина долучилася. Але коли явна, поточна і, здавалося б, безпосередня небезпека для Німеччини розвіялася, процес змін вивітрився, а "повільна модернізація" подекуди стала об'єктом насмішок.

Той факт, що ті, хто зволікає зі змінами в країні, не розуміють небезпеки, що Україна може не виграти війну повністю і що росія буде винагороджена за свою агресію, також є показовим. Але це вписується у неготовність до можливості другого президентства Дональда Трампа (або президентства, схожого на президентство Трампа) у Сполучених Штатах. Якби ця можливість сприймалася серйозно або розглядалася як небезпека, як її зображують, ми б побачили масове і швидке переозброєння. Ми також повинні почути про те, що Берлін веде переговори з Парижем і Лондоном про те, як Німеччину можна було б включити до їхніх ядерних щитів.

Незавершені справи. Ніхто не впевнений, куди прямує Німеччина

Головною, фундаментальною і постійною проблемою є те, що Німеччина досі не має чіткої геополітичної стратегії, підкріпленої силами і засобами та міжсекторальним підходом, щоб зробити її надійною. Перша Стратегія національної безпеки країни, представлена в червні 2023 року, насправді не виправила цю ситуацію. Вона містила гарний опис багатьох викликів, що стоять перед країною, але здавалася заплутаною, оскільки просувала різні і суперечливі цілі багатополярності і системної конкуренції. Потенційно корисний підхід "інтегрованої безпеки", викладений у стратегії, був розмитий нездатністю визначити пріоритети або умови розподілу ресурсів на ключові сфери.

Інша проблема полягає в тому, що Німеччина все ще не працює зі своїми союзниками над тим, щоб збалансувати власні інтереси і знайти спосіб реалізувати ці інтереси, захищаючи і просуваючи свої цінності. Союзники визнають, що Німеччина рухається, але через численні протиріччя і "білі плями", про які ми вже згадували, вони не можуть бути впевнені, куди вона прямує. Це створює невизначеність щодо зовнішньополітичної ролі та ідентичності Німеччини, що, своєю чергою, ускладнює ефективну командну роботу.

Канцелярія, здається, все ще чіпляється за вчорашній день, помилково вважаючи, що вона може просто перечекати геополітичний шторм і що значна частина старої системи торгівлі та геоекономіки, від якої Німеччина отримала стільки користі, може бути збережена. Інші члени коаліції, зокрема Зелені, можуть мати іншу точку зору, але вони не в змозі змінити цей підхід. Більше того, вони самі так само не бажають відмовлятися від деяких своїх священних принципів заради досягнення прогресу в інших сферах. Партія вільних демократів значною мірою підтримує Шольца. Натомість канцлер пішов на поступки, наприклад, продовживши терміни виробництва та використання двигунів внутрішнього згоряння, що образило партнерів Німеччини по ЄС.

Більше, ніж зовнішня політика. Конкуренти Шольца це розуміють і мають, що запропонувати виборцям та світу

Часто кажуть, що зовнішня політика не відіграє ролі у виборах, але "переломний момент" ніколи не стосувався лише зовнішньої політики. Він породив очікування, що Німеччина змінить себе, щоб краще інтегруватися в новий світ і підготуватися до майбутнього, як матеріально, так і ментально. Останні два роки також допомогли багатьом зрозуміти, наскільки тісно переплетені зовнішня і внутрішня політика. Необхідність цікавитися тим, як Федеративна Республіка справляється з цими взаємозв'язками, стала очевидною.

І люди це розуміють. Опитування показують, що німці цікавляться геополітикою і геоекономікою (навіть якщо вони не використовують ці терміни) і що вони хочуть мати лідера, який краще коригує позицію Німеччини в обох сферах. Існує чудова можливість для лідерства, яке не лише повідомляє про виклики, але й пояснює, як уряд може діяти разом зі своїми союзниками для їх подолання – крок за кроком пояснюючи, що необхідно, як це впливає на людей і чому важливо діяти в дусі цінностей та інтересів Німеччини.

У цій ситуації політики з чіткою стратегією і геополітичним баченням можуть допомогти людям зрозуміти, які витрати доводиться нести і як політика може перетворити їх на інвестиції в краще майбутнє. Наприклад, вони можуть пояснити, чому варто інвестувати в оборону, захищати демократію в Європі та трансформувати торговельні моделі для зменшення геополітичних ризиків, навіть якщо за це доведеться заплатити в короткостроковій перспективі.

Зрештою, "переломний момент" також спричинив дебати про те, як роль Німеччини у світі та можливе німецьке лідерство пов'язані з минулим країни та її (вибірковою) культурою пам'яті. Особливі уроки, які Німеччина винесла зі своїх історичних злочинів, лежать в основі її нинішньої державності; але деякі з них є неповними або оманливими і зараз справедливо ставляться під сумнів. Це особливо актуально, коли йдеться про необхідність вести війну, щоб зупинити експансіоністські, диктаторські імперії (на кшталт сучасної росії). Для цього також потрібно мати необхідні військові засоби, а також назвати і визнати своїх ворогів. Важливо розуміти, що існують конфлікти, які потрібно вигравати, а не просто управляти ними.

Якщо ці фундаментальні проблеми будуть вирішені і знайдуть своє вираження в реальній політиці та геополітичному баченні, незавершена справа "переломного моменту" може бути завершена. Тоді Німеччина також зможе оживити і надати нового значення ключовим відносинам, від яких вона залежить, але яким вона не приділяла достатньої уваги і не підтримувала їх. Від Франції, Канади і Великої Британії до Північної Європи і Центрально-Східної Європи – у Німеччині є величезний потенціал для того, щоб зробити добро для себе через добрі дії.

Легше бути кращим командним гравцем, коли інші знають, яку Німеччину очікувати. Лідерство через вміння слухати і відповідні дії допомогло б Німеччині досягти багатьох інших цілей. Наприклад, це могло б допомогти спрямувати світовий порядок у більш інклюзивному напрямку – на основі розуміння того, що це не означає, що все можна, але що ліберальні і демократичні цінності повинні просуватися і захищатися. Тісніша співпраця з союзниками з питань безпеки в Європі також покращила б відносини зі США, незалежно від того, який уряд перебуває при владі. Це було б запобіжником на випадок погіршення ситуації.

У всіх чотирьох демократичних партіях Німеччини є політики, які це розуміють і готові глибоко зазирнути у дзеркало самоаналізу, яке запропонували останні два роки. Вони виявилися переконливими прихильниками більш важливої ролі Німеччини, коли йдеться про протидію авторитарній загрозі та кроки до демократичного майбутнього з більшою впевненістю у власних силах. Для того, щоб це сталося, вони повинні завершити розпочате, – завершує статтю Бенджамін Талліс.

Тиск ззовні й зсередини. Від Шольця вимагають надати Україні ракети Taurus

Дійсно, німецькі політики нарощують тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца, аби він дав зелене світло на передачу Україні ракет великої дальності Taurus, які стали б значним поповненням арсеналу озброєнь Києва для нанесення ударів по критично важливих російських об'єктах далеко за лінією фронту.

Колишній федеральний президент Німеччини Йоахім Гаук побоюється, що нерішуча стратегія федерального уряду щодо постачання зброї шкодить не лише Україні, але й усьому вільному світу. Він звертається безпосередньо до совісті канцлера Шольца, – пише німецьке видання N-TV.

Йоахім Гаук звинуватив федеральний уряд у нерішучості щодо поставок зброї в Україну. "З огляду на виснажливу окопну війну і жахливі авіаудари по українському цивільному населенню, я дивлюся на наші дії із занепокоєнням і запитую себе, чи достатньо нашої підтримки", – заявив він в інтерв'ю газеті "Bild am Sonntag".

Гаук зазначив, що міжнародне право не забороняє підтримувати жертву нападу. "Тому ми можемо це робити. І ми повинні це робити – з усім, що є в нашому розпорядженні. Без жодних "якщо" чи "але". Тому що перемога росії в середньостроковій перспективі загрожувала б і безпеці інших європейських держав", – наголосив він.

"Канцлер повинен знову і знову запитувати себе, чи не відступає він від своєї заяви про те, що він робить все, щоб росія не змогла досягти перемоги", – вважає колишній федеральний президент. За його словами, "роздратування виникає, коли нерішучість уряду не лише зменшує шанси України, але й збільшує загрозу для вільного світу".

Як зазначає N-TV, політики з кількох партій вимагають від канцлера Олафа Шольца забезпечити постачання Німеччиною крилатих ракет "Таурус" для України

Прем'єр-міністр Баварії та голова партії Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зьодер заявив, що ракети Taurus допоможуть Україні захиститися від "постійних безпілотників і ракетних атак.

Парламентський представник з питань оборонної політики Партії зелених Німеччини Сара Нанні заявила Newsweek, що поставка крилатих ракет Taurus в Україну вже давно назріла. За її словами, найефективнішим захистом від російських повітряних ударів є вогонь по цілях на російській території та на окупованих східних українських територіях, звідки росія здійснює свої атаки. На думку видання, небажання походить насамперед від канцлера і "не є загальною позицією федерального уряду".

Експерт з питань оборони FDP Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн так прокоментувала позицію: "Німеччина повинна нарешті поставити Taurus, щоб перервати російські лінії постачання". "Заява, що "ми будемо допомагати стільки, скільки буде потрібно" звучить цинічно, якщо Європа дає Україні достатньо, щоб вона не програла, але занадто мало, щоб звільнити всю її територію", – підкреслила Штрак-Ціммерманн.

На думку політика-міжнародника від ХДС Родеріха Кізеветтера, росія вважає, що слабкість Заходу і відсутність поставок Taurus посилюють її позиції. "Тому відсутність підтримки – це не просто ненадання допомоги, що збільшує кількість українських жертв, а де-факто підтримка росії", – сказав колишній полковник Бундесверу. За його словами, росія сприймає слабкість як запрошення до знищення.

Джерела: Internationale Politik, N-TV, Bild am Sonntag, Newsweek