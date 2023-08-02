Німеччина вчиться бути командним гравцем. Довгий шлях Leopard'ів в Європі – Бенджамін Талліс

Як Німеччина змінює підходи до кооперації на прикладі виробництва танка Leopard 2A8 у виданні Рolitico розповідає Бенджамін Талліс – старший науковий співробітник Німецької ради з міжнародних відносин, де він очолює "Ініціативну групу Zeitenwende". Трохи поступившись у короткостроковій перспективі, незабаром Німеччина отримає набагато більше у довгостроковій – так само, як і її партнери. Але для цього Берліну довелось стати командним гравцем. І якщо німецька влада засвоїть, що "більше Європи" це далеко не те саме, що й "більше Німеччини", то переломний момент для неї таки станеться.

В умовах, коли Німеччина перебуває під тиском необхідності виконати свій "Zeitenwende" або історичний злам – обіцяні кардинальні зміни в оборонній політиці, будь-який прогрес зараз вітається. І так вважають не лише в Берліні, а й в усіх столицях країн Альянсу, де політики розуміють, що такі зміни можуть означати для НАТО і європейської оборони, пише Бенджамін Талліс у Рolitico.

Це правда, що Німеччина пройшла довгий шлях з лютого 2022 року, перейшовши від ганебних 5 000 шоломів до головного постачальника важкого озброєння в Україну. Але це відбулося значною мірою у відповідь на сильний тиск з боку союзників. І занадто часто Берлін продовжував діяти наодинці, переслідуючи свої голі і короткострокові інтереси, що неодноразово дратувало його партнерів і не принесло б користі Німеччині в довгостроковій перспективі.

Тому дуже приємно, що нова угода про закупівлю основних бойових танків (ОБТ), схоже, свідчить про те, що Німеччина засвоює уроки. Ця угода не лише обіцяє вкрай необхідні хороші новини, але й демонструє, що Берлін починає мислити як командний гравець.

Коли в січні Німеччина нарешті погодилася на поставку танків Leopard 2 в Україну, це викликало роздуми про те, чим ці танки будуть замінені в рамках переозброєння країни. Інші держави, які надіслали танки, зрозуміли, що їм потрібно модернізувати свій військовий потенціал.

Отже, було створено передумови для спільних закупівель і відновлення статусу Leopard 2 як європейської танкової платформи – розвиток, який матиме переваги не лише для німецької промисловості, але й для оперативної сумісності збройних сил НАТО. Наявність такої спільної платформи полегшує спільну підготовку, спільні навчання, а також інтегровані ланцюги постачання і ремонтні мережі.

Це стало особливо важливим після того, як Польща відмовилася від танка Leopard на користь закупівлі величезної кількості американських танків Abrams (250 одиниць) і південнокорейських K2 Black Panther (до 1000 одиниць). Без сумніву, зміцнення оборонного співробітництва в усьому демократичному світі, а не лише в Європі, має свої переваги, але вибір Варшави виявив ширші проблеми, які, якщо їх не вирішити, загрожують підірвати європейську оборону в довгостроковій перспективі.

Рішення Польщі багато в чому пов'язане, м'яко кажучи, з політичними розбіжностями між нинішніми урядами у Варшаві і Берліні. І ці розбіжності загострилися через дуже різні підходи двох країн до підтримки України на початкових етапах війни.

У той час як Польща взяла на себе активну і провідну роль, Німеччина спочатку виглядала боязкою і неохоче надавала підтримку. Ця позиція переросла в довготривалу сагу про постачання в Україну бронемашин "західної розробки", коли Берлін заблокував необхідні ліцензії на реекспорт для своїх партнерів, не кажучи вже про те, щоб самому відправити Leopard'и.

І коли в січні Берлін нарешті поступився у питанні відправки танків, залучивши до коаліції Вашингтон, він залишив по собі недовіру, яка посилила існуючі занепокоєння щодо передачі технологій і розподілу вартості. Німецький уряд і провідні виробники озброєнь, схоже, не бажали передавати своїм партнерам новітні технології для використання у власному виробництві, і, здається, були сповнені рішучості залишити за собою більшу частину фінансових зисків від будь-яких угод. Південна Корея, навпаки, погодилася передати технології і розмістити значну частину виробництва в Польщі, створюючи місцеві робочі місця і розподіляючи додану вартість.

Після того, як 18 Leopard 2A6 були відправлені в Україну, німецький уряд оголосив, що замінить їх і створить коаліцію з колективних закупівель, що викликало у багатьох членів Альянсу запитання щодо умов, на яких вони будуть здійснюватись. Початкові ознаки не були багатообіцяючими, оскільки уряд у Берліні і виробник Krauss Maffei Wegmann (KMW), схоже, мали намір залишити виробництво у себе вдома.

Це своєю чергою посіяло сумніви в головах високопосадовців Чехії, ключового потенційного учасника угоди. Чехія, яка першою порушила табу і відправила в Україну основні бойові танки наприкінці березня 2022 року, навіть випередивши Польщу, потребує великої кількості сучасних замін. І як країна, економічно тісно пов'язана з Німеччиною, вона гостро усвідомлює обмеженість виконання важкої роботи лише для того, щоб побачити, як прибуток і вартість повертаються назад за кордон.

Чеські керівники вирішили, що це не повинно повторитися, і зібрали партнерів по коаліції, у тому числі Литву, щоб навести переконливі аргументи на користь розподілу виробництва і вартості між країнами-покупцями. Вони наголосили на операційних та економічних перевагах більшого загального замовлення – таких як серійне виробництво, економія від масштабу, вищі щомісячні обсяги поставок, і готовність корейських конкурентів KMW запропонувати вигідну пропозицію.

І це, здається, спрацювало.

Минулого тижня сплив термін подачі заявок на стандартизовані танки – найсучасніший варіант Leopard 2, і, схоже, що до рамкового контракту німецького уряду на початкові 18 танків Leopard 2A8, кількість яких згодом зросте до 123, швидше за все, додасться замовлення на 77 танків від Чехії, 54 від Литви, аж 133 від Італії і нерозкрита кількість, яка, як вважають, становить кілька десятків, від Нідерландів. Дуже важливо, що Чеська Республіка планує розмістити у себе виробничу лінію для своїх і литовських танків, а Італія, ймовірно, отримає вигоду від подібної домовленості для свого власного замовлення.

Підписання рамкових контрактів на ці замовлення розпочнеться пізніше – у 2023 або на початку 2024 року, а перші танки будуть поставлені через три роки. Потенційно це буде понад 400 танків вартістю мільярди євро на додаток до 54 танків, замовлених на початку цього року Норвегією, і поточних поставок для угорських збройних сил. Відновлення статусу Leopard 2 як найкращого європейського танка піде на користь як Німеччині, так і її союзникам у майбутньому.

Проте ще важливіше те, що прорив у цій майбутній багатосторонній угоді свідчить, що Німеччина усвідомила важливість бути командним гравцем, розуміючи при цьому, що якщо "більше Європи" означає лише "більше Німеччини", то цього не станеться. І якщо Берлін зможе поширити цей підхід на інші сектори, він може перезавантажити Zeitenwende (переломний момент з німецької, стало торік "словом року" у Німеччині – iPress), а разом з ним і європейську оборону.

P.S. Нагадаємо, що протягом трьох місяців німецька оборонна компанія Rheinmetall розгорне виробничі потужності для виробництва бронетехніки в Україні. На цьому підприємстві німці планують налагодити спочатку ремонт і відновлення техніки, а згодом перейти до виробництва бронетранспортерів Fuchs. Україну ж цікавить і основний бойовий танк Panther.

Джерело: Рolitico