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Нічною атакою на Ізмаїл знищено 40 тисяч тонн зерна, на яке чекали в Африці, Китаї, Ізраїлі – Кубраков

02 серпня 2023, 17:45
Нічною атакою на Ізмаїл знищено 40 тисяч тонн зерна, на яке чекали в Африці, Китаї, Ізраїлі – Кубраков
Фото: з вільних джерел

Унаслідок російської нічної атаки на морський порт Ізмаїл на Одещині та інфраструктуру Українського Дунайського пароплавства в ніч на середу знищено 40 тисяч тонн зерна, на яке чекали країни Африки, а також у Китаї та Ізраїлі.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"росіяни завдали ударів по складах та елеваторах із зерном - пошкоджено майже 40 тис. тонн зерна, яке очікували країни Африки, Китай, Ізраїль. Найбільших руйнувань зазнав порт Ізмаїл. Пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру Українського Дунайського пароплавства, ключового українського вантажоперевізника на Дунаї", - йдеться у повідомленні.

Кубраков опублікував фото зруйнованої інфраструктури портів Дунайського кластера, які були атаковані російськими дронами.

"Це самі ті порти, які сьогодні стали основою глобальної продовольчої безпекиАтаки на українські порти – загроза світу. Ми здатні захистити себе, наші сили ППО вміють ефективно застосовувати зброю. Нам потрібно її більше. Кожна установка – збережене життя. Швидкість і рішучість – це доля сильних", - резюмував Кубраков.

 

портвійна в Україніросія окупантизерно агро

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