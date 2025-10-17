Нідерландський суд остаточно зобов'язав рф виплатити $50 млрд у справі "Юкос"

Верховний суд Нідерландів відхилив фінальну апеляцію москви.

Верховний суд Нідерландів у п’ятницю, 17 жовтня, відхилив фінальну апеляцію росії у справі про виплату 50 мільярдів доларів компенсації колишнім акціонерам нафтової компанії "ЮКОС". Таким чином, суд підтвердив чинність арбітражного рішення 2014 року, яке визнало дії російської влади незаконними.

Про це повідомляє агентство AP.

Раніше суд Амстердама визнав, що кремль свідомо розпочав кампанію проти "ЮКОСа" та його бенефіціарних власників, щоб знищити компанію, усунути її керівника Михайла Ходорковського з політичної арени та привласнити активи. Арбітраж у Гаазі ще у 2014 році постановив, що росія має виплатити компенсацію колишнім акціонерам, однак москва роками оскаржувала це рішення.

Остаточне рішення Верховного суду ставить крапку в одному з наймасштабніших міжнародних арбітражних процесів проти держави в історії.

Тім Осборн, генеральний директор компанії GML, яка представляє інтереси колишніх мажоритарних акціонерів "ЮКОСа", привітав рішення як "історичне" й заявив, що воно підтверджує принцип верховенства права.

"Жодна держава, навіть така, що системно нехтує законом, як росія, не може стояти понад правом", - додав генеральний директор.

Судова боротьба тривала майже 20 років. Колишні акціонери звернулися до арбітражу ще у 2005 році. У 2007-му арбітраж визнав, що росія здійснила масштабну атаку на "ЮКОС", що призвело до його банкрутства та передачі активів під контроль державних компаній, зокрема "Роснефти".