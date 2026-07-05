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Нідерланди схвалили розміщення Спецтрибуналу щодо агресії рф

05 липня 2026, 13:13
Нідерланди схвалили розміщення Спецтрибуналу щодо агресії рф
Спеціальний трибунал остаточно виходить із площини концепцій і політичних дискусій та набуває реальних інституційних обрисів.
Уряд Нідерландів вирішив розмістити на своїй території не лише підготовчі фази Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, а й повноцінну операційну фазу.
 
 
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
 
Міністр МЗС заявив, що Нідерланди вирішили, що розмістять на своїй території не тільки підготовчі фази Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України (Фаза 0, Advance Team; Фаза 1, Skeleton Tribunal), а і його повноцінну операційну фазу (Фаза 2, fully-fledged operational Special Tribunal).
 
Як відомо, Фаза 1 (Skeleton Tribunal) – це перехідний етап. У Гаазі формують "каркас" інституції: обирають 15 суддів до реєстру, призначають реєстратора, поступово набирають основний персонал, затверджують процесуальні правила, укладають міжнародні угоди про співпрацю та створюють адміністративну й технічну інфраструктуру. На цьому етапі трибунал іще не здійснює правосуддя, а завершує підготовку до повноцінного запуску.
 
А Фаза 2 (full-fledged Tribunal) передбачає повноцінне функціонування Спеціального трибуналу. Після завершення підготовчих етапів інституція переходить до здійснення своєї юрисдикції: починаються розслідування, висунення обвинувачень, судові провадження та ухвалення вироків щодо злочину агресії.
 
До цього моменту мають бути сформовані всі ключові органи, забезпечені постійні приміщення, безпекова інфраструктура та механізми міжнародної співпраці, необхідні для ефективного здійснення правосуддя.
 
"Це рішення виходить далеко за межі організаційного питання. Воно демонструє готовність міжнародної спільноти переходити від підтримки самої ідеї відповідальності до створення інституції, яка забезпечить її на практиці", – заявив Сибіга.
 
За його словами, тепер Спеціальний трибунал остаточно виходить із площини концепцій і політичних дискусій та набуває реальних інституційних обрисів.

 

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