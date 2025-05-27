Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Німеччина попереджає Угорщину: Терпіння ЄС на межі через порушення верховенства права

27 травня 2025, 19:18
Німеччина попереджає Угорщину: Терпіння ЄС на межі через порушення верховенства права
Фото: 1news.md
Новий федеральний уряд спочатку намагатиметься провести прямі переговори з урядом прем’єра Віктора Орбана.

Міністр із питань Європи в МЗС Німеччини Гюнтер Крігбаум заявив, що терпіння країн-членів Європейського Союзу до Угорщини зменшується через тривалі порушення верховенства права, і дедалі більше держав розглядають подальші кроки.

Його слова цитує Tagesspiegel.

На полях зустрічі міністрів ЄС у Брюсселі Крігбаум заявив, що терпіння німецьких колег "щодня тане".

Він зазначив, що процедура позбавлення Угорщини права голосу затягнулася "на досить тривалий час", і настав час замислитися над тим, як дістатися до суті проблеми.

Крігбаум наголосив, що новий федеральний уряд спочатку намагатиметься провести прямі переговори з урядом прем’єра Віктора Орбана. 

"Але ми також маємо сказати, що будь-яке терпіння має межі", – наголосив німецький міністр.

Також він підкреслив, що йдеться про права громадян ЄС, які "гарантовані договорами".

Нагадаємо, Німеччина розгляне можливість призупинити фінансування Словаччини з бюджету Європейського Союзу, якщо Братислава й надалі відхилятиметься від спільного курсу блоку.

Фрідріх Мерц також згадав Угорщину, яка вже не отримує значну частину фінансування через проблеми з верховенством права. Він згадав, що слід продовжувати тиск на Будапешт.

НімеччинаВіктор ОрбанУгорищина

Останні матеріали

Війна історій: на черзі Литва. Наклепи, прискіпування та теорії змови – це боєприпаси для Кремля, а історія – це зброя – Едвард Лукас
Політика
Війна історій: на черзі Литва. Наклепи, прискіпування та теорії змови – це боєприпаси для Кремля, а історія – це зброя – Едвард Лукас
Переклад iPress – 27 травня 2025, 22:55
Вагання Трампа розв'язали путіну руки. Яким буде російський наступ-2025? – Мік Раян
Політика
Вагання Трампа розв'язали путіну руки. Яким буде російський наступ-2025? – Мік Раян
Переклад iPress – 27 травня 2025, 14:59
Американці йдуть, а європейці лише стрекочуть. Україна фактично сама протистоїть путіну – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Американці йдуть, а європейці лише стрекочуть. Україна фактично сама протистоїть путіну – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 травня 2025, 07:40
Тихою сапою. Як українські безпілотники дезорганізовують росію – Washington Post
Cуспільство
Тихою сапою. Як українські безпілотники дезорганізовують росію – Washington Post
Переклад iPress – 26 травня 2025, 15:19
Фіона Гілл:
Політика
Фіона Гілл: "Трамп боїться путіна, я бачила це на власні очі" – The Telegraph
Переклад iPress – 26 травня 2025, 12:38
Тиждень, коли змінилося все і водночас нічого. США полегшують росії вбивства українців – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли змінилося все і водночас нічого. США полегшують росії вбивства українців – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2025, 23:12
Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 травня 2025, 11:52
Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Політика
Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 23 травня 2025, 07:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється