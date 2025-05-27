Німеччина попереджає Угорщину: Терпіння ЄС на межі через порушення верховенства права

Новий федеральний уряд спочатку намагатиметься провести прямі переговори з урядом прем’єра Віктора Орбана.

Міністр із питань Європи в МЗС Німеччини Гюнтер Крігбаум заявив, що терпіння країн-членів Європейського Союзу до Угорщини зменшується через тривалі порушення верховенства права, і дедалі більше держав розглядають подальші кроки.

Його слова цитує Tagesspiegel.

На полях зустрічі міністрів ЄС у Брюсселі Крігбаум заявив, що терпіння німецьких колег "щодня тане".

Він зазначив, що процедура позбавлення Угорщини права голосу затягнулася "на досить тривалий час", і настав час замислитися над тим, як дістатися до суті проблеми.

Крігбаум наголосив, що новий федеральний уряд спочатку намагатиметься провести прямі переговори з урядом прем’єра Віктора Орбана.

"Але ми також маємо сказати, що будь-яке терпіння має межі", – наголосив німецький міністр.

Також він підкреслив, що йдеться про права громадян ЄС, які "гарантовані договорами".

Нагадаємо, Німеччина розгляне можливість призупинити фінансування Словаччини з бюджету Європейського Союзу, якщо Братислава й надалі відхилятиметься від спільного курсу блоку.

Фрідріх Мерц також згадав Угорщину, яка вже не отримує значну частину фінансування через проблеми з верховенством права. Він згадав, що слід продовжувати тиск на Будапешт.